Το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα επίθεσης με drones μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Το Ιράν έχει ήδη επανεκκινήσει μέρος της παραγωγής των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας των έξι εβδομάδων που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου.

Σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των εκτιτήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η χώρα ανασυγκροτεί γρήγορα συγκεκριμένες στρατιωτικές δυνατότητες που είχαν πληγεί από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Επιπλέον, τέσσερις πηγές δήλωσαν στο CNN ότι, βάσει των στοιχείων των αμερικανικών υπηρεσιών, ο ιρανικός στρατός ανασυντάσσεται πολύ ταχύτερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης περιλαμβάνει την αντικατάσταση των θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και των εκτοξευτών, καθώς και την αποκατάσταση της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά την τρέχουσα σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τα δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ επανεκκινήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, το γεγονός αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αν και ο χρόνος που απαιτείται για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφορετικών εξαρτημάτων οπλισμού ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα επίθεσης με drones μέσα σε μόλις έξι μήνες, όπως δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές. «Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει κάθε χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η Κοινότητα Πληροφοριών (IC) των ΗΠΑ για την ανασυγκρότησή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Σε περίπτωση που επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων - η οποία έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα - επιστρατεύοντας περισσότερες εκτοξεύσεις drones.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να συνεχίσει τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται εντός του βεληνεκούς και των δύο αυτών οπλικών συστημάτων.