Στη Βουλή έχουν ακουστεί πολλά. Για πρώτη φορά, όμως, σε αντιπαράθεση επιστρατεύτηκε και η Μονσεράτ Καμπαγιέ. Έτσι χαρακτήρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρόταν εντόνως από το έδρανο στα όσα έλεγε ο ίδιος.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Μονσεράτ Καμπαγιέ ήταν μια παγκοσμίου φήμης υψίφωνος της όπερας. Στην κ. Κωνσταντοπούλου, βέβαια, δεν άρεσε το «βάπτισμα» και ζήτησε την παρέμβαση του προεδρείου, με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο να επανέρχεται και να ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Δ. Μαρκόπουλος: Υψίφωνο σας είπα. Σας ενοχλεί;

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Με ενοχλεί η ύπαρξή σας.

Αλλά το να επιστρατευτεί η ιστορική υψίφωνος της όπερας Μονσεράτ Καμπαγιέ συνέβη για πρώτη φορά σε πολιτική αντιπαράθεση, δύσκολα το ξεπερνάς. Βουλευτής, εκνευρισμένος από τις συνεχείς παρεμβάσεις και φωνές από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, γύρισε προς τη συνάδελφό του και την αποκάλεσε… «Μονσεράτ Καμπαγιέ», αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα κοινοβουλευτικά και περνώντας σε πιο λυρικές αναφορές.

Η ατάκα προκάλεσε χαμόγελα, πηγαδάκια και αρκετά βλέμματα απορίας, με κάποιους να σχολιάζουν πως η συνεδρίαση θύμιζε περισσότερο σκηνή όπερας παρά κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη προσφώνηση κέρδισε επάξια μια θέση στα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα της αίθουσας.

