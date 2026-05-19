Ένας αδιανόητος καυγάς ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, διαδραματίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την διακοπή της συνεδρίασης μετά την αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του προεδρεύοντα Γιώργου Λαμπρούλη.

Και ενώ οι κάμερες και τα μικρόφωνα είχαν κλείσει, αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες περιγράφουν πως η Ζωή Κωνσταντοπουλου εξαπέλυσε φραστική επίθεση στην βουλευτή του ΚΚΕ, λέγοντας της πως «οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες».

Παράλληλα, την εγκάλεσε ευθέως πως δεν ασκεί κριτική και δεν καταθέτει ερωτήσεις σε πρώην υπουργό του της ΝΔ λόγω συγγένειας με την σύζυγο του, προκαλώντας την έκρηξη της Μαρίας Κομνηνάκα η οποία απάντησε οργισμένη: «Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;».

Η πρόεδρος της Πλεύσης απάντησε μεταξύ άλλων πως «οι φασίστες μιλάνε έτσι» σχολιάζοντας με νόημα: «Πώς τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε και το δάχτυλο».

Ο παρακάτω διάλογος είναι ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι λες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με βρίζεις συγκρατήσου….

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδερφο μου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει “είσαι ξεφτιλισμένη”. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όταν πουλάς εκδούλευση...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί Χούντας…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Εντάξει πες κι άλλα..