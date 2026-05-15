Επεισόδιο είχαν στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπουλου με την πρώην βουλευτή της Ελένη Καραγεωργοπουλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπουλου μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση με τον Αδωνι Γεωργιάδη στην Ολομέλεια, έβαλε στο στόχαστρο και την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, κατηγορώντας την πως λειτουργεί ως «δεκανίκι» της ΝΔ.

«Πρόδωσε τον αγώνα μας! Ησυχάστε και βγείτε έξω! Παραδώστε την κλεμμένη έδρα! Αρκετά! Με τους κλέφτες συμπράττετε! Φωνάξτε, δείξτε ποια είστε!», φώναξε μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη βουλευτή η οποία διαμαρτύρονταν από τα έδρανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση συνεχίστηκε ανάμεσα στις δυο και όταν έκλεισαν οι κάμερες.

Περιγράφοντας το περιστατικό σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες και το πώς ξεκίνησαν όλα κατά την ίδια , η κ. Καραγεωργοπουλου σχολίασε με νόημα: «Με είδε να μιλάω με τον Πετραλιά και άρχισε να φωνάζει "κοιτάξτε το σκυλάκι...". Μου καταλογίζει ότι κάνω συναλλαγές είτε με τον Γεωργιάδη είτε με τον Πετράλια, τη στιγμή που ο σύντροφος της χρησιμοποιούσε τις σχέσεις με τους Πιερρακάκη, Μενδώνη, Δένδια».

Μάλιστα δεν έμεινε εκεί προσθέτοντας: «Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, δεν μπορώ να το καταπιώ και να κάνω σαν να έχω κλέψει την έδρα. Δεν την έχω κλέψει την έδρα. Οπότε της απάντησα κι εγώ κατάλληλα. Της είπα ότι ο σύντροφος (σ.σ. Διαμαντής Καραναστάσης) πήρε έδρα και δεν είχε δικαίωμα να την έχει. Εγώ την έδρα τη δούλεψα και ο κόσμος επένδυσε σε μένα. Ο σύντροφος της ήταν απών όλο τον καιρό και λυμαίνονταν το δημόσιο χρήμα. Εγώ δεν καρπώνομαι δημόσιο χρήμα.

Αν υπάρχει κάποιος από τους βουλευτές ο οποίος δεν εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις, δεν εμφανίστηκε σε κομματικές διαδικασίες, σε κοινωνικές δράσεις, είναι εκείνος. Ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς ποια εργασία έκανε και τι εισοδήματα έχει».