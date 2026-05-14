«Η σημερινή ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελεί μια ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν Ελλάδα και Κύπρο», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Για εμάς η λύση των δυο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακρωτηριασμού της Κύπρου», διεμήνυσε μιλώντας στην ελληνική Βουλή ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εμφανίστηκε πεπεισμένος πως το το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και ασφαλιστική δικλείδα για την εξεύρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης και δήλωσε αισιόδοξος πως « σύντομα» θα υπάρξουν «χειροπιαστά αποτελέσματα» στο Κυπριακό.

Μιλωντας για τις σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως αυτές «διέρχονται στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ», ενώ ευχαρίστησε το «φίλο Κυριάκο», για την πρόσφατη στρατιωτική συνδρομή της Ελλάδας.

«Ήταν η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη, ειδικότερα της δικής μου γενιάς με την φράση “η Κύπρος κείται μακράν”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Η σημερινή ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη αποτελεί μια ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν Ελλάδα και Κύπρο", υπογράμμισε από την πλευρά του ο Νικήτας Κακλαμάνης, επισημαίνοντας πως

η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα, ενώ δεσμεύτηκε ότι ο κοινός αγώνας για τη δικαίωση της Μεγαλονήσου θα συνεχιστεί με ένταση και πείσμα.

«Η Κύπρος φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής, βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα, με ανανεωμένη επίταση και ζέση και βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Κύπρου υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για λύση στο Κυπριακό η οποία δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βουλής.

Στην ειδική συνεδρίαση το παρόν έδωσαν εκτός του πρωθυπουργού, αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπουργοί, βουλευτές από όλες τις πτέρυγες, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος καθώς και εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποίησε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν το 2010, με τον Δημήτρη Χριστόφια να απευθύνεται στο Σώμα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

