Τρίτο περιστατικό βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (13/05) στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, λίγο μετά τις φοιτητικές εκλογές.

Εικόνες ντροπής, οι οποίες δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τις αρχές και τις αξίες μίας δημοκρατικής διαδικασίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μετά το πέρας των εκλογών, κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης στον 5ο όροφο της Νομικής σημειώθηκε επίθεση σε βάρος μελών του φοιτητικού συλλόγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών και τη μεταφορά κάποιων εξ'αυτών στο νοσοκομείο. Την καταγγελία του περιστατικού έκανε η παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΔΑΠ, «ομάδα μελών της Πανσπουδαστικής, της φοιτητικής παράταξης του ΚΚΕ, εισέβαλε καταδρομικά στον χώρο της καταμέτρησης του Οικονομικού, προκαλώντας ένταση και επιχειρώντας να διαταράξει τη δημοκρατική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιαιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο.

Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και προσβάλλουν ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία των φοιτητικών Συλλόγων. Η ελεύθερη έκφραση και η ανεμπόδιστη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές για κάθε δημοκρατικό Πανεπιστήμιο.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Καλούμε όλες τις φοιτητικές δυνάμεις και κάθε δημοκρατικό πολίτη να καταδικάσουν απερίφραστα τέτοιου είδους ενέργειες και να σταθούν απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας μέσα στις σχολές».

«Εισέβαλαν σαν τάγμα»

Αυτόπτης μάρτυρας των επεισοδίων, μιλώντας στο Dnews, ανέφερε τα όσα διαδραματίστικαν μπροστά στα μάτια του.

«Βρισκόμασταν στον 5ο όροφο της Νομικής, όπου η διαδικασία της καταμέτρησης βρισκόταν σε εξέλιξη. Ξαφνικά, μία ομάδα 30 ατόμων με εξαρτήσεις και κράνη εισέβαλαν σαν τάγμα μέσα στο αμφιθέατρο και απαίτησαν να σταματήσει η διαδικασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Παρά τις απαιτήσεις τους, όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις θέλανε να συνεχιστεί η καταμέτρηση. Τότε κατευθύνθηκαν προς την κάλπη, εκεί είναι που ξεκίνησαν όλα. Φοιτητές από όλες τις παρατάξεις μπήκαν μπροστά προκειμένου να μείνει η κάλπη ακέραιη και να μην υπάρξει κάποια νοθεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ οι φοιτητές προσπαθούσαν να απωθήσουν τους κρανιοφόρους, ένας από αυτούς βάρεσε με το κράνος του έναν άλλο φοιτητή στο κεφάλι. Αμέσως ξέσπασε το χάος. Οι κρανιοφόροι εστίασαν σε μία ομάδα 10 φοιτητών, οι οποίοι είναι μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η επίθεση είχε τόσο μένος, όπου πέντε άτομα χτυπούσανε έναν φοιτητή ο οποίος ήταν πεσμένος στο πάτωμα. Στη συνέχεια αποχώρησαν.

Από την επίθεση τουλάχιστον τρεις φοιτητές πήγαν στο νοσοκομείο, με έναν να χρειάζεται ράμματα. Η διαδικασία της καταμέτρησης συνεχίστηκε με καθυστέρηση 2 ωρών.

Αυτό το οποίο σημειώνεται και εγείρει επίσης ερωτηματικά είναι το γεγονός πώς η καταμέτρηση γινόταν σε αμφιθέατρο το οποίο δεν είχε έξοδο κινδύνου πέρα από την κύρια πόρτα. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης, υπήρχαν αρκετοί φοιτητές μέσα στο αμφιθέατρο και δεν μπορούσαν να διαφύγουν.