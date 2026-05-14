«Η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την επίσκεψή του στον Έβρο.

Ο ΠτΔ σημείωσε ακόμα πως «τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο Γέφυρας Κήπων, στην ελληνοτουρκική μεθόριο και, αμέσως μετά την ενημέρωση που είχε, δήλωσε «Εδώ το κλίμα, ο άνεμος, η ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετικά αποπνέουν ευθύνη, υπερηφάνεια, σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Ο Ελληνικός Στρατός, η 12η Μεραρχία Έβρου προστατεύει τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες από άλλες γενιές, τις οποίες τιμήσαμε σήμερα το πρωί στην παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Αυτά τα σύνορα, που κατακτήθηκαν παλιότερα, σήμερα προστατεύονται από τις σύγχρονες γενιές, από νέους Ελληνες, οι οποίοι αποφασισμένοι θητεύουν στο χώρο του καθήκοντας προς την πατρίδα, στο χώρο του καθήκοντος προς την προοπτική της πατρίδας. Αυτά τα σύνορα, στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλεια του και την προστασία του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις Ένοπλες Δυνάμεις του».

Τόνισε στη συνέχεια πως «το διαπιστώνουμε στο σήμερα ευρισκόμενοι εδώ στον Έβρο, στο Επιτηρητικό Φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και αυτός ο διαφορετικός αέρας αυτή η διαφορετική ατμόσφαιρα, αυτή η σιγουριά και αυτή η αυτοπεποίθηση μας κάνουν να νιώθουμε πώς όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον της Ελλάδας είναι σε καλά και στιβαρά χέρια. Η Ελλάδα απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, αγνοούν το διεθνές δίκαιο, αγνοούν τις νίκες μας, αγνοούν το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα, επιμένουν να μας προκαλούν. Εμείς ατάραχοι, βέβαιοι, σίγουροι και με αισιοδοξία είμαστε εδώ ακλόνητοι να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και να επιτρέψουμε στον ελληνικό λαό να πραγματοποιεί τις καθημερινές του ασχολίες,το επάγγελμά του, την καθημερινά μέριμνα του βίου του αμέριμνος από τέτοιες έγνοιες. Εχουν γνώση οι φύλακες».

Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο διοικητής της 31ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, ταξίαρχος Σωτήρης Τσιατσιάνης και ενημερώθηκε από τον διοικητή του 536ου Μηχανοκίνητου Τάγματος, αντισυνταγματάρχης Αλέξανδρος Λιόντος. Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και ο διοικητής της XII Μεραρχίας, υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και τους αξιωματικούς του Στρατού, περπάτησε στη Γέφυρα Κήπων κι έφτασε στο σύνορο Ελλάδας- Τουρκίας. Εκεί χαιρέτισε τους τελευταίους φρουρούς της Ελλάδας, συνομίλησε μαζί τους και τους ρώτησε για τη θητεία τους.