Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας αποτυπωνεται στη φράση του Εμανουέλ Μακρόν «Η Γαλλία σας αγαπά».

Φωτογραφίες, χαμόγελα και ένα σύνθημα στα ελληνικά: «Ελλάς - Γαλλία - Συμμαχία» είπε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο ΠτΔ υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα. Στις ομιλίες τους κατά την έναρξη του επίσημου δείπνου που παραθέτει στο προεδρικό Μέγαρο ο ΠτΔ, προς τιμήν του Γάλλου ομολόγου του ο Κώστας Τασούλας τον καλωσόρισε κάνοντας λόγο για στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ελληνικός και γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες είπε ο κ. Τασούλας μεταξύ άλλων ενώ αναφέρθηκε «στη Μασσαλία, τη Νίκαια και άλλες γαλλικές πόλεις, όπου οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία, το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους. Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη ενέπνευσε τους μεγάλους Γάλλους του Διαφωτισμού» συνέχισε.

«Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ό αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη».

Ο Εμανουέλ Μακρόν στην αντιφώνηση προς τον Έλληνα ομόλογό του μίλησε για τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, ενώ αναφέρθηκε σε άξια τέκνα της Ελλάδας, όπως ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο Κώστας Γαβράς, τα οποία φιλοξένησε η Γαλλία. «Η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες, θα εδραιώσουμε τη φιλία και τη συνεργασία μας. Η Γαλλία σας αγαπά, όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος, θα είμαστε κοντά σας» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή λέγοντας πως το σύνθημα «Ελλάς - Γαλλία Συμμαχία» το αναφωνούσαν οι Έλληνες κατά την επιστροφή του από την εξορία. «Σήμερα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ» είπε.

Οι παρουσίες

Στο περιθώριο του δείπνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, καλωσόρισε τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ Μακρόν, η οποία φορούσε ένα μακρύ μπλε φόρεμα με μαύρη δαντέλα για λεπτομέρεια. Αντίστοιχα, η κα. Σταθοπούλου επέλεξε ένα σκέτο μπλε σκούρο φόρεμα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευε η κόρη του Σοφία, καθώς η σύζυγός του Μαρέα Γκραμπόφσκι, αναρρώνει από την περιπέτεια της υγείας της. Στο τραπέζι δίπλα από την κα Σταθοπούλου καθόταν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το μενού

Έντονο ελληνικό [χρώμα» και άρωμα έχει το μενού στο προεδρικό Μέγαρο. Σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα, Φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού, Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού, χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής.

ΟΙ επιλογές στα κρασιά είναι ροζέ «Domaine Costa Lazaridi» του 2025, Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, Δράμα, λευκό «Le Roi des Montagnes Assyrtiko» του 2025, Κτήμα Παπαργυρίου, Κορινθία και για επιδόρπιο ένα «Vin Santo» του 2020 από την Οινοποιία Σαντό, Σαντορίνης.

Παράλληλα, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού ερμηνεύει ελληνικές και γαλλικές συνθέσεις των Εντίθ Πιάφ, Σαρλ Αζναβούρ.

Λεπτομέρεια η ανθοσύνθεση στο τραπέζι που είναι σχεδιασμένη στα χρώματα της γαλλικής σημαίας.

