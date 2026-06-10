Η αστυνομία του Μπέλφαστ προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του.

Νέος γύρος επεισοδίων στο Μπέλφαστ μεταξύ ακροδεξιών και της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα διεθνή έχουν ήδη ξεκινήσει τα επεισόδια με την αστυνομία να έχει επιστρατεύσει αύρες.

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Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια του Ogilvie ευχαρίστησε τους περαστικούς που έσπευσαν να τον βοηθήσουν όταν σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ και παράλληλα καταδίκασαν τη βία που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης, ως απάντηση στην επίθεση.

«Είμαστε τελείως συντετριμμένοι από την τρομακτική επίθεση στον αγαπημένο μας στην οδό Kinnaird. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλη την οικογένειά μας και τώρα, η μόνη μας προτεραιότητα είναι να είμαστε πλάι του και να τον βοηθήσουμε να ανακάμψει. Θέλουμε να εκφράσουμε τις βαθιές μας ευχαριστίες στον κόσμο που έσπευσε με γενναιότητα να τον βοηθήσει κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι άμεσες και γρήγορος κινήσεις σας ήταν αυτές που έσωσαν κυριολεκτικά τη ζωή του και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι κάνατε για εκείνον. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους διασώστες και τους γιατρούς και τις νοσοκόμες που τον φρόντισαν» σημείωσε η οικογένεια πριν αναφερθεί στο κύμα βίας που ξέσπασε.

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«Γνωρίζουμε τις εντάσεις και την κουβέντα που υπάρχει για τις διαδηλώσεις, που ακολούθησαν της επίθεσης. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε απόλυτα ότι τα επεισόδια της χθεσινής νύχτας δεν είναι αποδεκτά και ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά είναι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες. Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν βαθιά και πολύτιμα στην χώρα μας, ανάμεσά τους υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν στο σύστημα υγείας και τον τομέα της φιλοξενίας και βασιζόμαστε πάνω τους για να λειτουργήσει η χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να πυροδοτήσει την εχθρότητα. Ζητούμε από τα Μέσα και το κοινό παρακαλώ, να μας δώσετε λίγο χώρο.

Χρειαζόμαστε ιδιωτικότητα για να επικεντρωθούμε στην οικογένειά μας στην παρούσα φάση, χωρίς κάμερες και εικασίες για το τι συνέβη. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε για την επίθεση ή είδατε κάτι περίεργο γύρω από την οδό Kinnaird, παρακαλώ επικοινωνήστε με την αστυνομία. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτικότητά μας».

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Σουδανό

Το δικαστήριο απήγγειλε κατηγορίες μεταξύ άλλων για απόπειρα δολοφονίας και κατονόμασε τον δράστη ως Hadi Alodid, που κατοικεί στην οδό Duncairn στο Βόρειο Μπέλφαστ.

Ο Stephen Ogilvie, ηλικίας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ νεότερες πληροφορίες για την υγεία του αναφέρουν ότι από την επίθεση έχασε το αριστερό του μάτι. Φέρει επίσης τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη.