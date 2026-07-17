Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες.

Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και προώθηση παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξάρθρωσαν οι Αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και συντονισμένη διεθνή επιχείρηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με υπηρεσίες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Europol και το Southeast European Law Enforcement Center (SELEC).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια την προώθησή τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Για την πραγματοποίηση των μεταφορών χρησιμοποιούνταν κυρίως οχήματα που προέρχονταν από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Οι οδηγοί, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ήταν αλλοδαποί που εισέρχονταν στη χώρα αποκλειστικά για την εκτέλεση των δρομολογίων, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα εντοπισμού τους και η σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

Μετά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη, οι διακινούμενοι φέρεται να φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα που είχαν μισθώσει ή ελέγξει τα μέλη της οργάνωσης. Στη συνέχεια, οργανωνόταν η μεταφορά τους προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την απόκρυψή τους σε χώρους φορτηγών διεθνών μεταφορών, γεγονός που δημιουργούσε, σύμφωνα με τις Αρχές, σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για μεταφορά και προώθηση παράτυπων μεταναστών με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία, συνελήφθησαν επτά άτομα, έξι αλλοδαποί ηλικίας από 25 έως 47 ετών και μία 21χρονη Ελληνίδα. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται, σύμφωνα με την έρευνα, και το 44χρονο άτομο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Τρία ακόμη μέλη της ομάδας βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ τρία άτομα αναζητούνται από τις Αρχές.

Παράνομα κέρδη άνω των 300.000 ευρώ

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2026. Κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 περιπτώσεις μεταφοράς μεταναστών, με το κόστος ανά άτομο να κυμαίνεται από 2.000 έως 6.500 ευρώ. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε δέκα κατοικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, έγγραφα άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων διαβατήρια και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και χρηματικό ποσό 980 ευρώ.

Εντοπίστηκαν επίσης δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν από ένα από τα μέλη της οργάνωσης για την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας όπου διέμενε, ως μέτρο αποφυγής πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.