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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Πολιτικά.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:45, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078119282450350528}

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε έξω από τον οικισμό των Πολιτικών, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια τα οποία μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

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Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.