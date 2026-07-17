Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) σε δασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:45, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση.
Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078119282450350528}
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε έξω από τον οικισμό των Πολιτικών, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια τα οποία μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4-5 μποφόρ.
Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.