Η πρώτη διαδραστική διαδικασία με μέλη της ΕΛΑΣ σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου τρόπου λειτουργίας του κόμματός μας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Την Πέμπτη πολλοί ήταν εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο πρωτοποριακό κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα γα τον πρώτο ανοιχτό διαδικτυακό διάλογο των μελών της ΕΛΑΣ μαζί του.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, τα ερωτήματα πολλά και σε όλα δόθηκαν απαντήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε στα social media όλα όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής.

«Η πιο δύσκολη αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς να το επιβάλεις. Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ» ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων στη συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας επικαλούμενος τα λόγια της Μάρως Δούκα.

«Συμμετοχή, διάλογος, συνδιαμόρφωση των θέσεων της Συμπαράταξης. Η πρώτη διαδραστική διαδικασία με μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου τρόπου λειτουργίας του κόμματός μας. Μέσα από τα ερωτήματα, τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις και το διάλογο, αλλάζουμε τον τρόπο που κάνουμε πολιτική» αναφέρει στην ανάρτησή του.

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Ο επικεφαλής της Συμπαράταξης δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο από όσα του ζητήθηκε, ενώ ρωτούσε και τα μέλη της ΕΛΑΣ πράγματα για εκείνους, όταν έπαιρναν τον λόγο.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ

«Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μία πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπής των σημερινών συσχετισμών. Γεννήθηκε για να αναδιατάξει το πολιτικό σύστημα και τους σημερινούς συσχετισμούς», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, για τους λόγους ίδρυσης της ΕΛΑΣ.

«Για να χρησιμοποιήσω και τα λόγια του ποιητή, δεν είμαστε σπορά της τύχης, αλλά ώριμο τέκνο της ανάγκης», είπε στη συνέχεια, ο πρώην πρωθυπουργός, για να συμπληρώσει πως «ίσως πριν από δύο χρόνια, ίσως πριν από ένα χρόνο, να αρκούσε μια προσπάθεια σύγκλησης, συμπόρευσης των υπαρχουσών τότε δυνάμεων του προοδευτικού φάσματος. Αλλά στις μέρες μας, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η συγκόλληση των σπασμένων θραυσμάτων, το άθροισμα της φθοράς με την φθορά, δεν μπορεί να δώσει δυναμική, θα δώσει φθορά».

Ως προς το γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα συμπόρευσης για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε πως «δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Με βουλευτές, χρηματοδότηση και όλα αυτά, αλλά επιλέξαμε τα δύσκολα». Όπως είπε, «δεν αρνηθήκαμε τη συμπόρευση με κανέναν, ίσα ίσα. Απευθυνθήκαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε σε κάθε προοδευτικό, δημοκρατικό πολίτη, όπου και αν βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα και όπου και αν βρίσκεται σήμερα (…) Θέσαμε όμως δύο όρους αξιοπιστίας, τους οποίους επαναλαμβάνω.

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Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέχθηκαν με άλλα πολιτικά κόμματα - και που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μια ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ, για καμία και για κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για πρόγραμμα

Για τον απαξιωτικό τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ, σημείωσε πως «επιχειρεί για άλλη μια φορά η κυβερνητική προπαγάνδα να θέσει στο δημόσιο διάλογο στρεβλές αποτιμήσεις για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι καμία πρόταση η οποία έχει κοινωνική στόχευση δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή. Εφικτό είναι μονάχα να μειώνουμε φοροαπαλλαγές σε πολύ πλούσιους. Εφικτό είναι μονάχα να αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλα να διαμορφώνουν την οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά δεν είναι εφικτό να κάνεις κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες όμως έχουν κοινωνική στόχευση».

Συμπλήρωσε πως «οι προτάσεις μας και το οικονομικό μας πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η κοινωνική στόχευση. Η ενίσχυση δηλαδή της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού κράτους. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι προτάσεις μας θέσεις μας είναι θέσεις που θέλουν να αναδείξουν την ανάγκη να μεταφερθούν τα βάρη από τους πολλούς που είναι πιο ευάλωτοι και να κατανεμηθούν με μεγαλύτερη δικαιοσύνη στους λίγους που είναι πιο εύποροι. Και ο τρίτος στόχος είναι ο στόχος της δημοσιονομικής σταθερότητας».

Για το «υβριδικό κόμμα»

Στην κριτική για το «υβριδικό κόμμα», ο κ.Τσίπρας απάντησε πως «τα μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικτυακές οργανώσεις, μέσα από τις οποίες τα μέλη θα διαβουλεύονται, θα παίρνουν μέρος στη χάραξη της πολιτικής, στη διαμόρφωση των θέσεων. Υβριδικό επίσης σημαίνει ότι δεν θα έχει αυτή τη δομή που γνωρίσαμε, που υπάρχει από τα κόμματα νέου τύπου μέχρι σήμερα, δηλαδή την πυραμίδα, όπου κάποιοι, ας πούμε, θα είναι ψηλά και θα παίρνουν τις αποφάσεις, και αυτοί που θα είναι στη βάση θα μαζεύονται μονάχα δια ζώσης σε τοπικό επίπεδο για να μαθαίνουν τη γραμμή, όχι να την διαμορφώνουν».

Κριτική από τα Αριστερά

«Πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού. Οι οποίοι έχουν την ευκολία να φεύγουν από τα προβλήματα και την ευκολία να το παίζουνε πάντοτε, τζάμπα μάγκες διαμαρτυρόμενοι, αλλά ποτέ αναλαμβάνοντας ευθύνη.

Πώς αλήθεια θα κάνεις τις συνθήκες καλύτερες για τους εργαζόμενους, για τους φτωχούς, για αυτούς που είναι στον κοινωνικό αποκλεισμό αν δεν πάρεις την ευθύνη; Και βεβαίως, όποιος παίρνει την ευθύνη κάνει και λάθη. Όποιος παίρνει την ευθύνη έχει και κόστος. Άρα λοιπόν αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο δύσκολο που μπορεί να πει ένας πρωθυπουργικός πολίτης. Ότι η πορεία προς την κοινωνική δικαιοσύνη προς ένα καλύτερο κόσμο δεν είναι ευθύγραμμη. Έχει ανηφόρες και κατηφόρες και δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Το ζήτημα είναι να μη χάσουμε την ψυχή μας. Το στόχο μας, την καρδιά μας. Και την πίστη μας σε αυτές τις αξίες που πρεσβεύουμε. Καθώς και τη μνήμη μας στους ανθρώπους που θέλουμε να εκπροσωπούμε».

«Θα στηρίξουμε μισθολογικά τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Προφανώς οι δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν δεν μας δίνουν το περιθώριο να δώσουμε τις αυξήσεις που θα θέλαμε να δώσουμε. Αλλά έχουμε υπολογίσει, μεσοσταθμικά, πάνω από 500 ευρώ για τους νοσηλευτές και για τους γιατρούς. Το ακριβές ποσό θα το έχουμε στη ΔΕΘ. Μιλάμε για την ανάγκη άμεσης σημαντικής αύξησης των μισθών. Πρέπει να δούμε την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης. Αυτό σημαίνει προσλήψεις. Και επίσης χρειάζεται στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας διότι η δημιουργία πρωτοβάθμιας φροντίδας αποσυμφορεί τα νοσοκομεία».

Δημόσια διοίκηση και επιτελικό κράτος

«Στο θέμα της δημόσιας διοίκησης, και του κράτους, συγκρούονται δυο διαφορετικές αντιλήψεις. Από τη μία πλευρά, είναι αυτό που έχει ονομάσει ο κ. Μητσοτάκης επιτελικό κράτος, ένα κράτος που είναι κομματικό λάφυρο, ένα κράτος ημετέρων, ένα κράτος διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό που δεν βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν το έχει ανάγκη. Και από την άλλη είναι μια αντίληψη που θέλει το κράτος να είναι ισχυρό, κοινωνικό, συνεργατικό, να είναι αποτελεσματικό, να είναι κράτος-στρατηγός της αναπτυξιακής διαδικασίας. Να μην αφήνεται, δηλαδή, η αναπτυξιακή διαδικασία στη διάθεση της αγοράς. Ένα κράτος το οποίο θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη όταν τον έχει ανάγκη.

»Θυμάστε τι είχε γίνει την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς υπαλλήλους; Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε φτιάξει ένα κράτος κομματικών στελεχών, αυτοί που ασκούσαν αυτή την κριτική, με το που εξελέγησαν, ήρθαν και κάναν φοβερά πράγματα. Η πρώτη τους απόφαση ήταν η αύξηση των αποδοχών των μετακλητών υπαλλήλων κατά 70%. Και η δεύτερη απόφαση ήταν η αύξηση των αριθμών κατά 50%. Αν δεν κάνω λάθος, από 1800 πήγαν στους 3600» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας.

Ερωτώμενος, δε, για τη ΔΕΗ τόνισε πως «αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μοναδικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των μετόχων της έχει πρωτοστατήσει στο καρτέλ της ενέργειας. Άρα έχει πρωτοστατήσει σε αυτή την κούρσα των τιμών ενέργειας προς τα πάνω. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια κατά 40 και 50% τα τελευταία 6 χρόνια και αυτή τη στιγμή κάνει καμπάνια για αύξηση των τιμών κεφαλαίου, όχι για να φτιάξει καλύτερες υποδομές, ούτε για να μειώσει την τιμή του ρεύματος στη χώρα, αλλά προκειμένου να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, σε άλλες χώρες. Για να προσκαλέσει επενδυτές στην αγορά, διαφημίζει και δεσμεύεται ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια χώρα που θα έχει υψηλότερες τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τον καταναλωτή σε όλη την Ευρώπη. Διαφημίζει δηλαδή την κατάντια μας».