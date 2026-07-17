«Βλέπω τη ΝΔ και προσωπικά, τον πρωθυπουργό, ουσιαστικά, να στοχοποιεί, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, είναι νομίζω η μεγαλύτερη ζημιά που γίνεται στη χώρα», είπε ο Γρηγόρης Θεοδώρακης.

«Έχουμε το εξής παράδοξο. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί “από τους έντεκα, παραπέμπονται σε ποινική δίκη μόνο οι τέσσερις”. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Και επίσης, πανηγυρίζει γιατί λέει “παραπέμπονται μόνο για πλημμέλημα”. Και ενώ, έχει προηγηθεί, η καταδίκη, του κυρίου Μελά, γνωστού γαλάζιου στελέχους, και υποψηφίου με τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε ο Γρηγόρης Θεοδώρακης στον απόηχο των χθεσινών εξελίξεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ.

«Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα καραμπινάτο σκάνδαλο. Εντάξει, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά ξέρετε τις δικογραφίες δεν τις κάνει ούτε η ΕΛ.Α.Σ. ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ούτε τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις δικογραφίες οι οποίες συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και το ότι η χώρα μας έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί ντροπή καταρχάς για την ίδια τη χώρα μας. Το ποινικό σκέλος, θα εξεταστεί και βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουνε ενδείξεις, που παραπέμπουν σε δίκη τέσσερα πρωτοκλασάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί από μόνο του, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα», είπε ο Τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Mega και πρόσθεσε:

«Όμως, εγώ θέλω να μείνω και στο πολιτικό μέρος. Έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο δεν είναι μόνο, η ζημιά που έχει γίνει η αμιγώς οικονομική, η οποία είναι τεράστια. Έχουμε ένα σκάνδαλο που έχει βγάλει ξανά τη χώρα μας μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επανέφερε όλες αυτές τις πρακτικές και όλες αυτές τις παθογένειες, που κάποτε χρεοκόπησαν ηθικά και οικονομικά τη χώρα. Είναι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός που ήρθε στην εξουσία ομνύοντας στην αριστεία, στην αξιοκρατία και ξαφνικά φτάσαμε στον απέραντο κομματισμό, στους φραπέδες, στους χασάπηδες και σ’ ένα κράτος το οποίο ξανά γύρισε δεκαετίες πίσω. Δεν αξίζει αυτή η Ελλάδα. Οφείλουμε να φτιάξουμε μία διαφορετική δημόσια διοίκηση και ένας νέος αγρότης να ξέρει ότι θα πάρει την επιδότηση, με βάση την πραγματική παραγωγή που έχει, την αξιοσύνη του, την ικανότητά του, τη δουλειά του. Και όχι με το αν είναι κομματικός φίλος ενός πολιτευτή ή ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης κλείνοντας είπε: «Το χειρότερο σε όλη αυτή την ιστορία, είναι η διαρκής προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία. Και προσωπικά, τον πρωθυπουργό, ουσιαστικά, να στοχοποιεί, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, είναι νομίζω η μεγαλύτερη ζημιά που γίνεται στη χώρα. Γι’ αυτό και η εμπιστοσύνη των πολιτών, προς τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, έχει φτάσει στο μηδέν».

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