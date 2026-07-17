«Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη λειτουργία των βουλευτικών γραφείων» είπε ο Μάξιμος Σενετάκης.

«Κατηγορούμαι για ένα τηλεφώνημα που είχα κάνει στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, όταν ένας αγρότης μού επισήμανε μία λανθασμένη λειτουργία του Οργανισμού. Τη μετέφερα κι εγώ, γιατί θεώρησα ότι ήταν λάθος», είπε στην ΕΡΤ ο Μάξιμος Σενετάκης για τη δίωξη εις βάρος, διατυπώνοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν μπορούσε να λάβει το σύνολο της επιδότησης που δικαιούνταν, παρότι, όπως υποστήριξε, ήταν νόμιμος.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως παράδοξη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, σημειώνοντας ότι η πραγματογνωμοσύνη ζητήθηκε αφού είχε ήδη κινηθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας. «Το παράδοξο είναι ότι η κυρία εισαγγελέας ζήτησε την πραγματογνωμοσύνη αφού πρώτα είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας μας» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η τεχνική αξιολόγηση είχε προηγηθεί, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση. «Αυτό που βλέπετε σήμερα, από τους 15 να καταλήγουμε στους τέσσερις, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και να μη δοθεί πάτημα για όλα όσα ακούστηκαν εκείνη την περίοδο». πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Σενετάκης υποστήριξε ότι η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του παραγωγού. «Διαπιστώθηκε ότι ο αγρότης ήταν σε όλα νόμιμος. Τα ζώα του ήταν νόμιμα, η παραγωγή του νόμιμη, όπως προέκυπτε και από τις δηλώσεις του.» Ωστόσο, όπως είπε, αντί να απαλλαγεί, η κατηγορία μεταβλήθηκε. «Το παράδοξο είναι ότι αντί να απαλλάξει και τον ίδιο τον άνθρωπο, του γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία.»

«Να συζητήσουμε πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η υπόθεση εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη λειτουργία των βουλευτικών γραφείων». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος παραθέτει τα γεγονότα και αφήνει τους πολίτες να κρίνουν. «Σας λέω τα δεδομένα και από εκεί και πέρα να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του».

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«Άμεσα η διεξαγωγή της δίκης»

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της διαδικασίας, ο Μάξιμος Σενετάκης επισήμανε ότι, μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία, η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί άμεσα. «Είναι η πρώτη φορά που, μετά τον νόμο που ψηφίσαμε, ζητείται τόσο άμεσα η διεξαγωγή της δίκης. Θα δούμε πλέον στην πράξη πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες».

Κλείνοντας, δήλωσε πως προσβλέπει στη δικαστική κρίση λέγοντας χαρακτηριστικά «να πάμε να βρούμε το δίκιο μας».

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