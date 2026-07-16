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Το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε για να γιορτάσουν τα γενέθλια του ηθοποιού παρέα με το γιο τους, Αναστάση.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και τα γιόρτασε με τη Λένα Δροσάκη και το γιο τους, τον Αναστάση.

Ο ηθοποιός έγινε 50 ετών και έσβησε μία εντυπωσιακή κόκκινη τούρτα, ανοίγοντας μία νέα δεκαετία στη ζωή του.

Στο πλευρό του βρέθηκαν φίλοι, αλλά και η πρώην σύζυγός του, Λένα Δροσάκη.

Το ζευγάρι, αν και αποφάσισε να πάρει χωριστούς δρόμους στη ζωή, φαίνεται πως συνεχίζει να διατηρεί όμορφες σχέσεις και να περνά ποιοτικό χρόνο παρέα με το γιο τους.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, στο οποίο απεικονίζεται να κρατά στα χέρια του την τούρτα με τα κεράκια που αναγράφουν τον αριθμό «50».

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Χαμογελαστός και ευδιάθετος, τραγούδησε για τη γιορτή του, ενώ από πίσω ακούγεται και η φωνή της ηθοποιού. Το στιγμιότυπο το αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό και η ίδια.

Παράλληλα, ο ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Σε ανάρτησή που έκανε το βράδυ της Τετάρτης, παρουσιάζει μερικές από τις στιγμές των καλοκαιρινών του διακοπών, παρέα με φίλουε τον γιο του.

«Το καλοκαίρι μου με τον Αναστάση!», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο, ενώ στο σχετικό βίντεο απεικονίζεται να κολυμπά και να παίζει μέσα στην πισίνα.

{https://www.instagram.com/p/Da0wYgVsuGo/?hl=el}