Το Σάββατο το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης 15 Ιουνίου, καθώς έγινε γνωστό ότι ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών.

Ο Λορέντζο είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από το τηλεπαιχνίδι «Bar» που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2002, ενώ μετά από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ακολούθησε το δρόμο της μουσικής. Πριν από την παρθενική του τηλεοπτική εμφάνιση είχε κάνει τα πρώτα του βήματα στο μόντελινγκ, ενώ αργότερα υπήρξε μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα».

Ήταν γιος της θρυλικής ερμηνεύτριας Ματούλα, γνωστή και ως Διαμάντω Κουτροπούλου, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο, δίνοντας γενναία μάχη με ασθένεια.

Ο φίλος και κουμπάρος του, μέσα από σχετική ανάρτηση στα social media θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με το πού και το πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Λορέντσο Καριέρε.

Το τελευταίο «αντίο» θα γραφτεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 11:30, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λορέντζο Καριέρε - Το συγκινητικό μήνυμα από τον κουμπάρου του

Λίγο νωρίτερα, ο κουμπάρος του, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο, αναρτώντας μία άκρως συγκινητική δημοσίευση προς τιμήν του:

«Αγαπημένε μου Λορέντζο,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γαμημένη μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία , όπως και έγινε.

Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιέφεραν όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου , παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε εκείνα προς τα πίσω.

Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων.

Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το «άλλα σχέδια είχαμε» και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε : ένα θαύμα…

Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το

Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου

Εκεί φίλε σκόραρες».

{https://www.instagram.com/p/Da1Xzloqa10/}