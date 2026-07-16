Το αντίο του «Φίλου για Πάντα».

Τον φίλο του Λορέντζο Καριέρε αποχαιρετάει μέσα από ανάρτησή του ο Γιώργος Ελεύθερας, ένας από τους τραγουδιστές του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα», μέρος του οποίου υπήρξε ο Λορέντζο.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Ελευθεράς, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι Stairway to Heaven των Led Zeppelin.

{https://www.facebook.com/reel/1640115970863524}

Η γνωριμία και η κοινή μουσική πορεία

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2002 μέσα από το ριάλιτι τηλεπαιχνίδι Bar, και μαζί με τον αδερφό του Γιώργου Ελεύθερα, Νίκο, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», κάνοντας μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Ταινία Φαντασίας».

{https://www.youtube.com/watch?v=v6znTi8sM3M}

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Οι δρόμοι τους μπορεί να χωρίστηκαν στην πορεία, η φιλία τους όμως έμενε ζωντανή με τον Γιώργο Ελεύθερα πριν μερικά χρόνια να δηλώνει: «Υπάρχουν θέματα στη ζωή που σε τραβάνε. Εντάξει, όταν κάνεις οικογένεια είναι σίγουρο ότι θα απομακρυνθείς, έτσι είναι το φυσιολογικό μάλλον. Από φίλοι για πάντα γίναμε αδέρφια για πάντα».