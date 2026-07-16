Παραπέμπονται 22 κατηγορούμενοι για υπόθεση φερόμενης οργανωμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις – Ανάμεσά τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές.

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.

Οι διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών, αφορούν κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, παίρνει το δρόμο για το αρχείο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων.

Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές.

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Σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει:

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η EPPO, βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου 2026, η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, εξετάζοντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, που αφορούν αποκλειστικά πράξεις του 2021, η EPPO άσκησε δίωξη:

κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

κατά του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεση ανακοίνωση από Μαρινάκη

Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία.

Ανακοίνωση του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, πληρεξούσιου δικηγόρου Κώστα Τσιάρα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία, που είχε σχηματισθεί, γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατικη συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου.

Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κκ Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο.