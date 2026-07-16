Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Εθνικού Θεάτρου στη Μάρω Κοντού. Η φωτογραφία απο το 1955.

Με μία αναδρομή στο παρελθόν θέλησε να τιμήσει το Εθνικό Θέατρο τη μνήμη της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Οι αρμόδιοι του Εθνικού Θεάτρου έφεραν στη δημοσιότητα μία φωτογραφία από το 1955 και την παράσταση «Οιδίπους ο τύραννος», όπου η σπουδαία ηθοποιός συμμετείχε, αναφέροντας παράλληλα μερικές μόνο από τις παραστάσεις μέσω των οποίων άφησε το στίγμα της.

Στο μακροσκελές κείμενο γίνεται μία σαφής αναφορά τόσο στο πηγαίο ταλέντο της, όσο και στον πλούσιο χαρακτήρα της:

«Με βαθύτατη θλίψη το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό.

Με τη μακρόχρονη και ξεχωριστή πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και με την πολύπλευρη προσφορά της στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή, κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Άνθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε έκφανση της δημιουργικής της πορείας.

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Σπούδασε στη Σχολή Χορού της Κούλας Πράτσικα και έλαβε υποτροφία για τη γερμανική σχολή Hladek. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο θέατρο τα πραγματοποίησε στο Εθνικό Θέατρο, όπου υπηρέτησε από το 1953 έως το 1958. Η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού της απονεμήθηκε ως «εξαιρετικό ταλέντο» από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στη μακρά διαδρομή της πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες, ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους από το ελληνικό και το παγκόσμιο δραματολόγιο και συμμετείχε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές. Παράλληλα, καλλιέργησε με συνέπεια τη ζωγραφική, ενώ ανέπτυξε έντονη δημόσια και κοινωνική δράση. Διετέλεσε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού «Αθήνα 9.84» και του Κέντρου Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», ενώ συμμετείχε ενεργά και στην πολιτική ζωή της χώρας.

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Κατά την περίοδο 1953–1958, η Μάρω Κοντού συμμετείχε ως ηθοποιός στις ακόλουθες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου:

Ο βασιλιάς και ο σκύλος (1953), Ιππόλυτος (1953-1955), Ο άνθρωπος του διαβόλου (1954), Ορέστεια (1954), Οιδίπους τύραννος (1955), Άμλετ (1955), Εκάβη (1955, 1957), Ο άρχοντας (1956), Νεράιδα (1956), Μήδεια (1956-1958), Φάουστ (1956), Βασιλεύς Ληρ (1957), Ιφιγένεια η εν Αυλίδι (1957), Κυμβελίνος (1957), Λυσιστράτη (1957, 1958), Ιφιγένεια η εν Ταύροις (1958), Θεσμοφοριάζουσαι (1958).

Το Εθνικό Θέατρο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.

Φωτογραφία από το αρχείο του ΕΘ | Οιδίπους τύραννος (1955)».