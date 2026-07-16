Το μήνυμα που άφησε θαυμαστής έξω από το σπίτι που γυρίστηκε η θρυλική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» με πρωταγωνιστές τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για το θάνατο της θρυλικής Μάρως Κοντού που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ενώ λίγες εβδομάδες νωρίτερα νοσηλευόταν στο «Αττικόν».

Η Μάρω Κοντού είναι ένα από τα πρόσωπα που αγαπήθηκε μέσα από τις συμμετοχές της στον ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο, αλλά και τους ρόλους που υποδύθηκε στο θεατρικό σανίδι.

Μέχρι και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της παρέμενε επαγγελματικά ενεργή μέσα από τη συμμετοχή της στην σειρά «Η γη της Ελιάς», ενώ καθιερώθηκε και αγαπήθηκε από το ρόλο της «Ελένης Κοκοβίκου» στην θρυλική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».

Η ταινία γυρίστηκε το 1965 και η Μάρω Κοντού πρωταγωνιστούσε στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου, του Αντωνάκη της.

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Η συγκεκριμένη ταινία, έχει εδραιωθεί στις μνήμες των ανθρώπων με τις ατάκες της να παραμένουν ανεξίτηλες στις μνήμες.

Το κινηματογραφικό ζευγάρι, έγραψε τη δική του ιστορία στο σε κατοικία στην περιοχή της Πλάκας όπου γυρίστηκαν πολλές από τις σκηνές του έργου και μέχρι σήμερα στέκει στο σημείο διατηρώντας ανεξίτηλες τις μνήμες της εποχής. Το κτήριο χρονολογείται από το 1800.

Ο θάνατος της ηθοποιού έχει προκαλέσει συγκίνηση τόσο σε ανθρώπους του θεάτρου και της τέχνης, όσο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τις ατάκες της.

Στα κάγκελα της θρυλικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, ένας θαυμαστής του ελληνικού κινηματογράφου και της Μάρως Κοντού, θέλησε να γράψει το δικό του «αντίο» στην θρυλική ηθοποιό. Ο άγνωστος περαστικός άφησε ένα σημείωμα στο οποίο αναγράφει: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου».

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