Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/7) στην περιοχή Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα, αποτελούμενα από τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077755803159744993}
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ήχησε 112 για ετοιμότητα
Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.
{https://x.com/112Greece/status/2077752472987226471}
Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.