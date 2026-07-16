Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο 30χρονος εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, όπου και παρείχε αλκοόλ στην ανήλικη.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαντα ξημερώματα της Τετάρτης (15/07) αστυνομικοί στη Κω, ο οποίος φέρεται να μέθυσε ανήλικη κοπέλα και στη συνέχεια προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης, όπου μπόρεσε να επιτρέψει την κατανάλωση αλκόολ από την ανήλικη.

Η 17χρονη υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του, κατά την οποία ο 30χρονος προέβη σε γενετήσιες πράξεις ενώ εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.