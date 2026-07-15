Ο συλληφθέντας εντοπίστηκε στην Αθήνα.

Στη σύλληψη ενός ατόμου, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. τη Δευτέρα, 13/07.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην Αθήνα έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίων.

Όπως προέκυψε, ο αλλοδαπός είχε ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, άγνωστα μέλη της οποίας, την Παρασκευή (10/07) πραγματοποίησαν πλήθος κλήσεων σε πολίτες στα Ιωάννινα και το Μέτσοβο και παριστάνοντας τους εφοριακούς ή τους λογιστές, τους καλούσαν να συλλέξουν ό,τι χρήματα ή τιμαλφή διατηρούσαν στο σπίτι, προκειμένου να εξοφλήσουν χρέος προς την εφορία για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και να τα παραδώσουν σε συνεργάτη τους.

Τα μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να εξαπατήσουν 4 ηλικιωμένους, τα οποία παρέδωσαν στον «εισπράκτορα» χρήματα και τιμαλφή αξίας 270.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης συνεχίζεται.