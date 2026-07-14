Οι δράστες στοχοποιούσαν αποκλειστικά ηλικιωμένους στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

Στην ταυτοποίηση τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπτραττε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Ηλεία προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου ομάδα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, στοχοποιώντας αποκλειστικά ηλικιωμένους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα, κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες, κρατώντας ταυτόχρονα απασχολημένες τις τηλεφωνικές τους γραμμές , ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους. Προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ, έπειθαν τους ηλικιωμένους να τοποθετούν χρήματα και κοσμήματα σε νάιλον σακούλες και να τις αφήνουν σε εξωτερικά σημεία.

Σύμφωνα με το ilialive, πρόκειται για δύο άνδρες 46 και 25 ετών και μία γυναίκα 20 ετών από το Ζεφύρι και το Μενίδι Αττικής.

Από την αστυνομική προανάκριση, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοσκοπικού υλικού, εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις απατών, οι οποίες διαπράχθηκαν στον Πύργο, στο Λαμπέτι και στο Κατσικάρι.

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Συνολικά, οι κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν από την παράνομη δραστηριότητά τους το χρηματικό ποσό των 39.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά συνολικής αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ.

Για τις μετακινήσεις τους οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας δύο εκ των ταυτοποιημένων κατηγορούμενων, ενώ οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν ανήκαν σε ανύπαρκτα πρόσωπα .

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και της διάπραξης απατών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.