Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας της εργαζόμενης ήταν ότι ο εταιρικός υπολογιστής της παρέμενε συνδεδεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που, κατά την ίδια, αποδείκνυε την απασχόλησή της.

Μια ενδιαφέρουσα δικαστική υπόθεση στην Ισπανία έφερε ξανά στο επίκεντρο τις προκλήσεις που δημιουργεί η τηλεργασία, και ειδικότερα το ζήτημα του πώς αποδεικνύεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας από το σπίτι.

Εργαζόμενη της εταιρείας Roland Europe Group LMT προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την καταβολή αμοιβής για περισσότερες από 300 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, υποστηρίζοντας ότι είχε εργαστεί εκτός του κανονικού ωραρίου μέσω τηλεργασίας.

Συγκεκριμένα, η υπάλληλος υποστήριξε ότι είχε πραγματοποιήσει 309 ώρες και 11 λεπτά επιπλέον εργασίας, ωστόσο το δικαστήριο της Βαρκελώνης απέρριψε το αίτημά της, κρίνοντας ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο συγκεκριμένος χρόνος αντιστοιχούσε σε πραγματική παροχή εργασίας.

Η ενεργή σύνδεση δεν αποδεικνύει εργασία

Κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας της εργαζόμενης ήταν ότι ο εταιρικός υπολογιστής της παρέμενε συνδεδεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που, κατά την ίδια, αποδείκνυε την απασχόλησή της.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η παραμονή ενός υπολογιστή σε λειτουργία ή η ενεργή σύνδεση σε ένα σύστημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εργαζόμενος εκτελεί εργασιακά καθήκοντα.

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Σύμφωνα με την απόφαση, για την αναγνώριση υπερωριών απαιτούνται συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι κατά το επίμαχο διάστημα πραγματοποιούνταν πραγματικές εργασίες και όχι απλώς ότι ο εξοπλισμός παρέμενε ενεργός.

Η θέση της εταιρείας

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστήριξε ότι διέθετε σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας και ότι οποιαδήποτε υπερωριακή απασχόληση θα έπρεπε να έχει δηλωθεί και εγκριθεί προηγουμένως από τον αρμόδιο προϊστάμενο.

Η εργαζόμενη διαφώνησε με αυτή τη διαδικασία, θεωρώντας ότι περιορίζει την αναγνώριση της πραγματικής εργασίας που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, και αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα από τα βασικά ζητήματα που συνοδεύουν την εξάπλωση της τηλεργασίας: την ανάγκη για σαφείς και αξιόπιστους τρόπους καταγραφής του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, ώστε να διαχωρίζεται η απλή παρουσία ενός εργαζομένου σε ένα ψηφιακό σύστημα από την ουσιαστική εργασία.