Η εξαετής συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός εγκαινιάζει μία νέα εποχή, με κοινό στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους, μέσα και έξω από το παρκέ.

Με κάθε επισημότητα παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, μέχρι το 2032, ανάμεσα σε δύο οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την κορυφή.

Το «παρών» έδωσαν οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, καθώς και ο Marketing Director της Superbet, Κυριάκος Φουρνιάδης, οι οποίοι μίλησαν για τη φιλοσοφία της συνεργασίας και τους κοινούς στόχους των δύο πλευρών.

Η εκδήλωση επιφύλασσε και μία ξεχωριστή στιγμή για τους φίλους του Ολυμπιακού. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μία από τις νέες εμφανίσεις της ομάδας, ενώ αμέσως μετά αποκαλύφθηκε το όνομα του Γιαν Μοντέρο στην πλάτη της φανέλας, επιβεβαιώνοντας την ένταξή του στο ρόστερ του Ολυμπιακού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η εξαετής συνεργασία της Superbet με την ΚΑΕ Ολυμπιακός εγκαινιάζει μία νέα εποχή, με κοινό στόχο τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους φιλάθλους, μέσα και έξω από το παρκέ, τα επόμενα χρόνια.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση για τη συνεργασία με την Superbet ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που καλωσορίζουμε τη Superbet στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πρόκειται για μια εξαετή συνεργασία έως το 2032, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε πριν από την κατάκτηση της EuroLeague, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της Superbet στον οργανισμό του Ολυμπιακού και το πρότζεκτ. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, φιλοδοξία και στόχο την κορυφή και πιστεύουμε ότι αυτή θα αποτελέσει την αρχή μιας μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας.»

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Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Παναγιώτης Αγγελόπουλος καλωσόρισε και εκείνος την Superbet στην οικογένεια του Ολυμπιακού αναφέροντας: «Η Superbet δεν είναι απλώς ένας χορηγός, αλλά ένας συνεργάτης με όραμα και φιλοδοξία. Η συγκυρία της έναρξης αυτής της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπίπτει με μια ιστορική περίοδο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνεχίζει να θέτει ως στόχο νέες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Ευχαριστούμε τη Superbet για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε η συνεργασία μας να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και σε νέους τομείς στο μέλλον.»

Ο κ. Γιάννης Καλαμβόκης, General Manager της Superbet πήρε στη συνέχεια τον λόγο και υπογράμμισε σχετικά με την συμφωνία: «Η συνεργασία με τον Ολυμπιακό αποτελεί μια αμοιβαία επιλογή δύο οργανισμών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, τη φιλοδοξία, τη σκληρή δουλειά και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Για τη Superbet δεν πρόκειται απλώς για μια εμπορική συμφωνία, αλλά για μια σχέση εμπιστοσύνης και κοινής πορείας. Θεωρούμε το 2032 όχι ως το τέλος, αλλά ως έναν ενδιάμεσο σταθμό μιας διαχρονικής σχέσης και δεσμευόμαστε να στεκόμαστε δίπλα στον Ολυμπιακό τόσο στις επιτυχίες όσο και στις προκλήσεις.»

Τον κύκλο των τοποθετήσεων γύρω από τη συμφωνία έκλεισε ο Διευθυντής Marketing της Superbet, Κυριάκος Φουρνιάδης, ο οποίος ανέφερε: «Η κοινή φιλοδοξία και οι κοινοί στόχοι με τον Ολυμπιακό αποτελούν τη βάση αυτής της συνεργασίας. Στόχος μας είναι να της δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από δράσεις που θα φέρουν τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στην ομάδα, όπως fan zones και διαγωνισμούς. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάσουμε το νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Superbet, με στόχο ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ το υπεύθυνο παιχνίδι και ο σεβασμός στο κανονιστικό πλαίσιο του iGaming παραμένουν σταθερές προτεραιότητές μας.»

Το ταξίδι της Superbet και της ΚΑΕ Ολυμπιακός ξεκινά με υψηλές προσδοκίες και κοινό στόχο να δημιουργήσουν ξεχωριστές εμπειρίες για τους φιλάθλους, να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις και να βρίσκονται μαζί σε κάθε μεγάλη στιγμή της ομάδας μέχρι το 2032.