Η ΕΕΕΠ, η Superbet, τα «εποχικά» καζίνο και η επιφυλακή για τα prediction markets, τι αλλάζει στην υποστήριξη των EMBRAER, το Metropolitan General, η Uni Systems και η σύμβαση για το Εθνικό Μητρώο Κρατικής Αρωγής

Η αδειοδότηση της Superbet

Τίποτα δεν άφησε αναπάντητο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Αντώνης Βαρθολομαίος, κατά τη χθεσινή ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, όπου παρουσίασε τις εξελίξεις στην αγορά τυχερών παιγνίων, αλλά και τις νέες αρμοδιότητες της Αρχής μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αδειοδότηση της Superbet. Ο κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε σειρά ερωτήσεων για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου η εταιρεία να εξασφαλίσει τις άδειες Τύπου 1 και Τύπου 2, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕΕΠ εφάρμοσε απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε αυστηρός έλεγχος τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις διαδικασίες Know Your Customer (KYC) όσο και ως προς τη συμμόρφωση με το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΕΕΠ ενημερώθηκε ακόμη και για τα προσύμφωνα χορηγιών της Superbet με αθλητικά σωματεία, με τα σχετικά συμβατικά κείμενα να κατατίθενται στην εποπτική αρχή μετά τη χορήγηση της άδειας. Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ επισήμανε ακόμη ότι η αδειοδότηση της εταιρείας απέφερε άμεσο δημοσιονομικό όφελος, καθώς στα δημόσια ταμεία εισπράχθηκαν συνολικά 5 εκατ. ευρώ.

Η αίτηση αδειοδότησης της Bally's Intralot

Αναφερόμενος στις νέες αδειοδοτήσεις διαδικτυακών παρόχων, ο κ. Βαρθολομαίος γνωστοποίησε ότι η Bally's Intralot έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την απόκτηση και των δύο αδειών που προβλέπει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η άδεια Τύπου 1 αφορά τη διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος και καλύπτει κυρίως το αθλητικό στοίχημα και λοιπά παιχνίδια προκαθορισμένου στοιχηματισμού. Το τίμημα ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και η διάρκειά της είναι επταετής. Η άδεια Τύπου 2 αφορά τα λοιπά διαδικτυακά παίγνια, όπως online casino, live casino, ρουλέτα, blackjack και πόκερ. Το αντίτιμό της διαμορφώνεται στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ έχει επίσης διάρκεια επτά ετών.

Εισηγήσεις για «εποχικά» καζίνο

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ προανήγγειλε παράλληλα την προώθηση νέου θεσμικού πλαισίου για τα καζίνο, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου καθεστώτος. Χωρίς να το παρουσιάσει ως τετελεσμένο ή επικείμενο γεγονός, αναφέρθηκε σε εισηγήσεις για τη θέσπιση μιας νέας άδειας «Τύπου 4», η οποία θα επιτρέπει τη λειτουργία καζίνο εντός ξενοδοχειακών μονάδων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα έξι μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να καλύψει περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Κεντρική Ελλάδα, όπου, όπως ανέφερε, παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο κ. Βαρθολομαίος διατύπωσε επίσης την εκτίμηση ότι η λειτουργία των νέων καζίνο στο Ελληνικό και στο Μαρούσι δεν θα αποδυναμώσει τα καταστήματα που λειτουργούν VLTs στις συγκεκριμένες περιοχές. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η συνολική ανάπτυξη της αγοράς θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά για τα καταστήματα που θα παραμείνουν σε λειτουργία. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στις περιοχές αυτές δεν θα ανανεώνονται οι άδειες καταστημάτων VLTs που παύουν τη λειτουργία τους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορική θέση όσων εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται.

Τα prediction markets

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η εκτενής αναφορά του προέδρου της ΕΕΕΠ στις πλατφόρμες prediction markets, όπως η Polymarket. Όπως εξήγησε, τα λεγόμενα binary option contracts που διαπραγματεύονται σε αυτές τις πλατφόρμες έχουν γνωρίσει θεαματική ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια στις ΗΠΑ. Αν και δεν έχουν ακόμη αποκτήσει σημαντική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο η ΕΕΕΠ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμοδιότητα για τα συγκεκριμένα συμβόλαια ανήκει στην ΕΕΕΠ, καθώς κατατάσσονται στην κατηγορία των παιγνίων. Παράλληλα, το θέμα εξετάζεται σε συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω των χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών που εμφανίζουν. Τα binary option contracts προσφέρουν είτε προκαθορισμένη πληρωμή είτε μηδενική απόδοση, ανάλογα με το αν επαληθευτεί το γεγονός στο οποίο βασίζεται η πρόβλεψη. Ενδεικτικά, ένα συμβόλαιο μπορεί να αφορά το ερώτημα αν ο δείκτης S&P 500 θα κλείσει υψηλότερα στο τέλος της ημέρας. Εάν η τιμή του συμβολαίου διαμορφώνεται στα 60 δολάρια και η πληρωμή σε περίπτωση επιβεβαίωσης ανέρχεται στα 100 δολάρια, η αγορά ουσιαστικά αποτιμά την πιθανότητα επιτυχίας στο 60%. Εφόσον το γεγονός επαληθευτεί, ο επενδυτής εισπράττει 100 δολάρια, ενώ σε διαφορετική περίπτωση χάνει το ποσό που επένδυσε. Αυτά τα προϊόντα διαπραγματεύονται ήδη σε πλατφόρμες όπως η Polymarket, όπου οι συμμετέχοντες τοποθετούνται σε γεγονότα όπως οι αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, τα αποτελέσματα εκλογών ή ακόμη και η κατάκτηση αθλητικών τίτλων. Όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για καθαρό τζόγο και όχι για επενδυτική απόφαση…

Το Metropolitan General

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας και επιστροφή σε υψηλές ζημιές κατέγραψε το Metropolitan General στη χρήση του 2025. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, μετά τις επιστροφές (rebate και clawback), διαμορφώθηκε στα 64,73 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 62,75 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,15%. Ωστόσο, η ενίσχυση των εσόδων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας, καθώς τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν στα 11,64 εκατ. ευρώ από 12,23 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να περιορίζεται στο 18% από 19,5%. Η επιδείνωση ήταν ακόμη εντονότερη στα λειτουργικά αποτελέσματα, καθώς η εταιρεία κατέγραψε ζημιές εκμετάλλευσης ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι λειτουργικών κερδών 1,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν στα 8,29 εκατ. ευρώ από 920 χιλ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος σχεδόν υποδιπλασιάστηκε στα 3,24 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 5,01%. Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού ενισχύθηκε στα 116,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 21,3 εκατ. ευρώ από 24,8 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις ζημιογόνες επιδόσεις της χρήσης. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 95 εκατ. ευρώ από 89,8 εκατ. ευρώ. Παρά τις πιέσεις στα αποτελέσματα, η εταιρεία συνέχισε να μειώνει τον τραπεζικό της δανεισμό, με τα συνολικά δάνεια να διαμορφώνονται στα 27,03 εκατ. ευρώ από 28,41 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό στα 26,67 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης αυξήθηκε στο 55,6%, λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων. Καθοριστικό γεγονός για τη χρήση αποτέλεσε η πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2025 στον χώρο των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κατά τη διάρκεια πολύωρης διακοπής ηλεκτροδότησης, η οποία προκάλεσε πλήρη αναστολή λειτουργίας της κλινικής για έξι ημέρες. Η εταιρεία ενεργοποίησε την ασφαλιστική της κάλυψη και έχει ήδη αναγνωρίσει απαίτηση αποζημίωσης ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να εισπραχθεί εντός του 2026.

Η υποστήριξη των EMBRAER

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχώρησε στην τροποποίηση της σύμβασης για την υποστήριξη των αεροσκαφών EMBRAER 135/145 της Πολεμικής Αεροπορίας, αναθεωρώντας ουσιώδεις όρους του αρχικού συμβατικού πλαισίου που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2023. Η τροποποίηση, η οποία υπογράφηκε χθες αντικαθιστά βασικές διατάξεις της σύμβασης που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, το οικονομικό σκέλος, τις διαδικασίες παραλαβής, τον τρόπο πληρωμής και τις τεχνικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την αφαίρεση του αεροσκάφους EMB-135BJ από το πρόγραμμα υποστήριξης. Ενώ η αρχική σύμβαση προέβλεπε την κάλυψη ενός EMB-135BJ, ενός EMB-135LR και τεσσάρων EMB-145H AEW&C, η νέα μορφή της σύμβασης περιορίζεται πλέον μόνο στο EMB-135LR και στα τέσσερα αεροσκάφη EMB-145H AEW&C. Παράλληλα, αναμορφώνεται η οικονομική ανάλυση της σύμβασης. Καταργείται η ειδική πρόβλεψη ύψους 3,08 εκατ. ευρώ που αφορούσε τη χρονοχρέωση υποστήριξης του EMB-135BJ, ενώ μεταβάλλονται σημαντικά και άλλες κατηγορίες κόστους. Μειώνονται οι προβλέψεις για ορισμένες υπηρεσίες προμήθειας υλικών και υποστήριξης του EMB-135LR, αλλά αυξάνονται σημαντικά οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες επισκευής υλικών, τις περιοδικές επιθεωρήσεις και τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης. Η τροποποίηση αντικαθιστά επίσης πλήρως τις διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες παραλαβής και πιστοποίησης των υπηρεσιών. Τέλος, επανακαθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου, με εξαμηνιαίες αποπληρωμές για τις πάγιες υπηρεσίες βάσει της πραγματικής εκμετάλλευσης των αεροσκαφών και ειδικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες κατά απαίτηση.

Ψηφιακές εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας

Με αρχικό προϋπολογισμό 10,5 εκατ. ευρώ, αλλά με πρόβλεψη για σημαντική αύξηση του κόστους ακόμη και κατά 2,5 εκατ. ευρώ μέσω προαιρέσεων και παρατάσεων, η Uni Systems αναλαμβάνει την υλοποίηση του νέου ψηφιακού έργου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», μετά την χθεσινή υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας. Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για το υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Βασικός άξονας αποτελεί η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Κρατικής Αρωγής, μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά το σύνολο της διαδικασίας αποζημιώσεων για πολίτες, επιχειρήσεις και λοιπούς δικαιούχους μέσω του gov.gr. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 20 μήνες, αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασης έως και κατά 50%, ενώ προβλέπεται έντοκη προκαταβολή που μπορεί να φθάσει το 30% του συμβατικού τιμήματος. Παράλληλα, τα προαναφερόμενα δικαιώματα προαίρεσης επιτρέπουν την επέκταση του φυσικού αντικειμένου κατά 850.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, καθώς και την ανάθεση πρόσθετων υπηρεσιών συντήρησης ύψους έως 1,68 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίου Μητρώου Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων και επικοινωνίας με πολίτες και επιχειρήσεις. Η Uni Systems δεν θα υλοποιήσει όλο το έργο, καθώς θα «αξιοποιήσει» τρεις υπεργολάβους. Η Μπλου Ντοτ ΑΕ αναλαμβάνει το 15% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η We Are Brave το 3,4% των εργασιών ανάπτυξης εφαρμογών, ενώ το δικηγορικό γραφείο «Νικόλας Κανελλόπουλος – Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» θα παρέχει υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με ποσοστό συμμετοχής 2,47%.

Η Goodyear Ελλάς

Αύξηση του κύκλου εργασιών, σε συνδυασμό με οριακή υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας, κατέγραψε η Goodyear Ελλάς κατά τη χρήση του 2025. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 56,41 εκατ. ευρώ, έναντι 54,39 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 3,7%. Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 10,59 εκατ. ευρώ από 10,15 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,11 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 796,8 χιλ. ευρώ, έναντι 810,9 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας οριακή μείωση. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώθηκε και στην καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία αυξήθηκε στα 7,82 εκατ. ευρώ από 7,02 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς τα αποτελέσματα εις νέο πέρασαν σε θετικό πρόσημο, διαμορφούμενα στις 280,4 χιλ. ευρώ από αρνητικό υπόλοιπο 516,4 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024. Στον ισολογισμό, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 5,85 εκατ. ευρώ, έναντι 6,44 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι εμπορικές απαιτήσεις περιορίστηκαν στα 8,78 εκατ. ευρώ από 10,05 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν αισθητά στα 7,83 εκατ. ευρώ, από 10,44 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας. Η διοίκηση επισημαίνει ότι το 2026 αναμένει μικρή υποχώρηση του τζίρου, κυρίως λόγω του επαναπροσδιορισμού του χαρτοφυλακίου στα επιβατικά ελαστικά. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η επίπτωση αυτή θα αντισταθμιστεί από την προώθηση προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου κέρδους και την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους πελάτες.

Η Goldair Cargo

Η Goldair Cargo θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων αναγνώρισης χρέους με τρία μέλη της διοίκησής της, προκειμένου να επιστραφούν στην εταιρεία έκτακτες αμοιβές (bonus) που είχαν εγκριθεί και καταβληθεί το 2020, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που επιβάλλει την ανάκτησή τους. Το θέμα απασχόλησε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ομολογουμένως πρόκειται για μια ασυνήθιστη εταιρική εξέλιξη: αμοιβές που είχαν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 8 Ιουλίου 2020 επιστρέφονται έξι χρόνια αργότερα, μετά την υπ' αριθμ. 125/2026 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ρεγγίνα Γκολέμη, υποχρεούται να επιστρέψει ποσό 369.715 ευρώ, ο Καλλίνικος Καλίνκο-Καλλίνικος 350.945 ευρώ και η Φανή Μελέτη 69.340 ευρώ. Το συνολικό ποσό που ανακτά η εταιρεία υπερβαίνει τις 790.000 ευρώ. Η επιστροφή των ποσών δεν θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, αλλά μέσω συμβάσεων αναγνώρισης χρέους που θα υπογραφούν μεταξύ της Goldair Cargo και των τριών στελεχών. Οι συμβάσεις θα καθορίζουν το ύψος της οφειλής, το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης σε δόσεις, καθώς και τους όρους αποπληρωμής και τις συμβατικές υποχρεώσεις των δύο πλευρών.