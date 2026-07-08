Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίο, ο νέος νόμος ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της Αρχής, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και σε επίπεδο κανονιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων, καθώς και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που αποκτά η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής, Αντώνης Βαρθολομαίος, κατά την ενημερωτική συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Τύπου, στον απόηχο της ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως τόνισε, η αγορά των τυχερών παιγνίων έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης του διαδικτυακού στοιχηματισμού και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι εξελίξεις αυτές, όπως επισήμανε, δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την αποτελεσματική εποπτεία της νόμιμης αγοράς και την αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων, ενώ το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν διέθετε τα κατάλληλα εργαλεία και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΕΕΠ, ο νέος νόμος ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της Αρχής, τόσο σε επίπεδο στελέχωσης όσο και σε επίπεδο κανονιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων. Παράλληλα, η Επιτροπή αποκτά σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία εποπτείας, με βασικούς στόχους την αποτελεσματικότερη προστασία των παικτών, τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την αποφασιστική αντιμετώπιση της παράνομης αγοράς παιγνίων.

Ο Αντώνης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να θεραπεύσει χρόνιες αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η υποστελέχωση της Επιτροπής, η ανάγκη ταχύτερης λήψης κανονιστικών αποφάσεων, τα κενά που υπήρχαν στην αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας στο διαδίκτυο, η περιορισμένη αποτρεπτικότητα των υφιστάμενων κυρώσεων, αλλά και η ανεπαρκής προστασία των χρημάτων που διατηρούν οι παίκτες στους λογαριασμούς τους.

Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων της, η ΕΕΕΠ θα μπορεί να συνάπτει εξειδικευμένες επιστημονικές, τεχνικές και ερευνητικές συμβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης παιγνίων, καθώς και με την πρόληψη του εθισμού. Παράλληλα, θα αποκτήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία μέσω διασταύρωσης διεθνών δεδομένων θα εντοπίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους των αδειοδοτημένων εταιρειών. Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται ακόμη έλεγχοι με τη μέθοδο του «μυστικού επισκέπτη», με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων και την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενίσχυση του πλαισίου κυρώσεων. Όπως τονίσθηκε, η Επιτροπή θα μπορεί πλέον να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα από 1.000 έως 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση, να ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά άδειες λειτουργίας, καθώς και να προχωρά στη σφράγιση καταστημάτων όπου διεξάγονται παράνομα παίγνια για διάστημα έως και ενός έτους. Επιπλέον, για πρώτη φορά θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις σε παρόχους διαδικτύου που δεν αποκλείουν μη αδειοδοτημένους ιστοτόπους, αλλά και σε όσους προωθούν εμπορικά παράνομα παίγνια, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και για επιχειρήσεις που συνεργάζονται με παράνομους παρόχους.

Ανακριτικές αρμοδιότητές

Παράλληλα, σημαντική τομή αποτελεί η απόδοση ανακριτικών αρμοδιοτήτων στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων. Όπως εξήγησε ο κ. Βαρθολομαίος, μέχρι σήμερα οι ελεγκτές διαπίστωναν τις παραβάσεις, ωστόσο για την ανακριτική αξιοποίησή τους απαιτούνταν η εμπλοκή άλλων αρχών, γεγονός που οδηγούσε σε καθυστερήσεις και απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Με τις νέες ρυθμίσεις, τα μέλη του Σώματος θα λειτουργούν ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, επιταχύνοντας τη διαδικασία από τη διαπίστωση της παράβασης έως τη δικαστική της αξιολόγηση.

Αυστηρότερο γίνεται και το ποινικό πλαίσιο για όσους δραστηριοποιούνται παράνομα στην αγορά. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια επισύρει πλέον βαριές ποινές φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 700.000 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις κατ' επάγγελμα τέλεσης ή συμμετοχής ανηλίκων οι χρηματικές ποινές αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Κυρώσεις προβλέπονται επίσης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν παράνομους παρόχους, για παρόχους διαδικτύου που δεν αποκλείουν παράνομους ιστοτόπους, αλλά και για όσους παρεμποδίζουν τους ελέγχους της Επιτροπής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην προστασία των χρημάτων των παικτών. Με βάση τις νέες διατάξεις, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υποχρεώνονται να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς, στους οποίους θα διασφαλίζονται τα υπόλοιπα των παικτών. Τα ποσά αυτά δεν θα μπορούν να κατασχεθούν ή να δεσμευθούν για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο ή την ΕΕΕΠ, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης άδειας η ίδια η Επιτροπή θα αναλαμβάνει την επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ στάθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εποπτείας, επισημαίνοντας ότι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου θα επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των μορφών παιγνίων, των αδειοδοτημένων ιστοτόπων και των πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δυνατότητες αποκλεισμού παράνομων ιστοτόπων και εφαρμογών κινητών, ενώ θα αξιοποιούνται νέα ψηφιακά εργαλεία τόσο για την πρόληψη του εθισμού όσο και για τη διασταύρωση δεδομένων και την ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.

