Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών, αντί για κατακερματισμένες εθνικές στρατηγικές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε μήνυμα υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μιλώντας στο «30th Annual Government Roundtable» του Economist, με θέμα «Progress in an Age of Upheaval | Geopolitics – Growth – Technology».

Σε συζήτηση με τον Alasdair Ross, Countries Editor του «The World Ahead» του The Economist, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται κοινή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη», υπογραμμίζοντας πως «καμία χώρα ή ήπειρος δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της τα ισχυρά μοντέλα AI».

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο σε κρίσιμα πεδία, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ενέργεια και το ψηφιακό ευρώ, ωστόσο σημείωσε ότι απαιτούνται ταχύτερες και πιο φιλόδοξες αποφάσεις. Όπως ανέφερε, η πολιτική βούληση υπάρχει, ενώ οι εκθέσεις των Enrico Letta και Mario Draghi έχουν διαμορφώσει έναν κοινό «βορρά στην πυξίδα» για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκών τεχνολογικών πρωταθλητών, αντί για κατακερματισμένες εθνικές στρατηγικές. Αναφερόμενος στις τηλεπικοινωνίες, υποστήριξε την κεντρική διεξαγωγή των δημοπρασιών φάσματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ευρωπαϊκές δυνατότητες στο 5G και το 6G και να κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι κάθε νεοφυής επιχείρηση που δημιουργείται στην Ευρώπη «θα πρέπει να μπορεί να υλοποιήσει το σύνολο των φιλοδοξιών της εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου». Όπως είπε, σήμερα πολλές ευρωπαϊκές startups οδηγούνται σχεδόν αναγκαστικά στην αναζήτηση αμερικανικής χρηματοδότησης, γεγονός που, κατά τον ίδιο, θα έπρεπε να αποτελεί επιλογή και όχι ανάγκη.

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Αναφερόμενος στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυριαρχία δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά με την αυτονομία. Σε έναν αλληλεξαρτώμενο κόσμο, είπε, το ζητούμενο είναι η Ευρώπη να αποφεύγει ασύμμετρες εξαρτήσεις και να επενδύει στους τομείς όπου διαθέτει πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, προειδοποίησε ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δημιουργούν ταυτόχρονα τεράστιες ευκαιρίες παραγωγικότητας και σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας. Παρομοίασε τις επιπτώσεις τους αφενός με τη διαστημική κούρσα και αφετέρου με την κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών, τονίζοντας ότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις για την αξιολόγηση και την αναβάθμιση κρίσιμων συστημάτων.

Ο πρόεδρος του Eurogroup κατέληξε ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής είναι πρωτοφανής και πως η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με κοινό λεξιλόγιο, κοινή στρατηγική και σαφείς προτεραιότητες, εάν θέλει να ενισχύσει την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.