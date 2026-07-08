Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το casus belli της Τουρκίας. Με αυτό τον τρόπο απαντά την πιθανότητα η Τουρκία να λάβει από τις ΗΠΑ F-35.

Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας.

Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει casus belli από την Τουρκία σε περίπτωση που ασκήσουμε το έννομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του NATO».

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Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή πολέμου (casus belli) από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το πνεύμα της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, υπενθυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πρωτίστως αμυντική συμμαχία.

«Η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης»

Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει πλέον κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος παραμένει σταθερός υποστηρικτής της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ως ανταγωνιστικού σχήματος προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που ενισχύει συνολικά τη Συμμαχία.

«Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τον στόχο του 3,5%»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 25 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δρα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή και έχει διατηρήσει σταθερά τις αμυντικές της δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ ακόμη και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πέντε χώρες της Συμμαχίας με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Έκκληση να δοθεί χώρος στη διπλωματία

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρηθεί.

Τόνισε ότι είναι κρίσιμο να δοθεί χρόνος στη διπλωματία για την επίλυση της κρίσης, επισημαίνοντας πως μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που θα επιβάρυνε περαιτέρω το κόστος ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.