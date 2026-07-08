Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Εκδήλωση με τίτλο «Με τους συνταξιούχους, μαζί στο επίκεντρο» πραγματοποιεί αύριο, Πέμπτη (9/7), στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ στο Αμφιθέατρο Τεχνόπολις, όπου αναμένεται να συζητηθούν όλα τα θέματα και τα αιτήματα των συνταξιούχων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Η Ευφρανθία Γκόνα, Πρόεδρος Συλλόγου ΑΞ.ΙΑ.

Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην υπουργός και Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Βασιλική Λάσπη, μητέρα παιδιού με αναπηρία, μέλος του Γενικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΟΓΣΚΑμεΑ) και της ΕΣΑμεΑ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Τοποθέτηση αναμένεται να κάνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σκληρό «μαρκάρισμα» στο Μαξίμου με αιχμή την οικονομία

Σκληραίνει το «μαρκάρισμα» προς την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, μετά τις τελευταίες κοινοβουλευτικές και επικοινωνιακές παρεμβάσεις του για την οικονομία, επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μετά την Επίκαιρη Επερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποτέλεσε το εφαλτήριο για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έκανε μέσω Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τη συνέντευξη Τύπου των αρμόδιων τομεαρχών, Παύλου Γερουλάνου και Γιώργου Παλαιοδήμου, τη «σκυτάλη» πήρε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα πήγε χαμένη, παραθέτοντας ενδεικτικά όσα είχαν προβλεφθεί και όσα τελικά υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η συνέχεια δίνεται και πάλι από τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το απόγευμα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο κύκλος των πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία κορυφώνεται την Παρασκευή με τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η οικονομία αποτελεί το πεδίο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδείξει το κυβερνητικό του πρόγραμμα και να ενισχύσει το προφίλ του ως εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν στη δεύτερη θέση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ να αναζητά τρόπους ανάκτησης της πολιτικής πρωτοβουλίας και βελτίωσης της δημοσκοπικής του εικόνας.