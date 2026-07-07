«Οι πολίτες παίρνουν τον λόγο και συζητούν για ό,τι τους απασχολεί», αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία ανοιχτού διαλόγου, η επόμενη εκδήλωση της ΕΛΑΣ με τίτλο: «Τώρα Μιλάμε», θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Πέμπτη (9/7), στις 20:00, στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι (Παναγή Τσαλδάρη 63).

«Οι πολίτες παίρνουν τον λόγο και συζητούν για ό,τι τους απασχολεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid0YcLsoXNPmqtbXi2o4MwBPRWGUGFKAiNb5AKbDAemQxYDHanQ1TLYJ8H7QSyjboE7l}

Άννα Παπαδοπούλου: Πανικός ΝΔ και Γεωργιάδη – Κουνούν το δάχτυλο αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

«Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα» τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου, απαντώντας στην τοξική επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Είχαν διερευνηθεί, αυτά που είπε ο κ. Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο» υπενθύμισε η Άννα Παπαδοπούλου και πρόσθεσε ότι η Ν.Δ. και ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης πριν λίγο καιρό ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον ΣΚΑΙ.

Η Άννα Παπαδοπούλου συνέχισε: «Έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντιμότητα του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους». Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς με 44 στελέχη της με εμπλεκόμενα, όπως αναδείχθηκε και στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου. Συμπερασματικά πρόσθεσε: «Να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο».

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Τοξικότητα Άδωνη, με ακραίες κατηγορίες κατά Τσίπρα

Ανέβασε για τα καλά ο Άδωνις Γεωργιάδης το επίπεδο της τοξικότητας στον πολιτικό διάλογο, εκτοξεύοντας ακραίες κατηγορίες κατά του Αλέξη Τσίπρα. Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας δεν αποτελούν απλώς ακόμη ένα επεισόδιο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά αποτυπώνουν την επιλογή της κυβερνητικής πλευράς να οξύνει την επίθεσή της απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, δείχνοντας ότι η σύγκρουση το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερους τόνους. «Ας μου κάνει μήνυση» είπε ευθαρσώς για τα όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ ως τον «πιο διεφθαρμένο πολιτικό της Μεταπολίτευσης», ότι είναι «ο βρομερότερος των βρομερών», ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

«Ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.