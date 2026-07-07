Ο Π. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «ρεβάνς» ούτε για το 2015 ούτε για το 2019, επικαλούμενος τη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι «στην πολιτική δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι».

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε εκ νέου κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο απέφυγε να ταυτιστεί με τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εκτόξευσε ακραίες κατηγορίες κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές του υπουργού Υγείας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε λεφτά για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες», ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να υιοθετήσει τέτοιου είδους ισχυρισμούς. «Εγώ δεν πρόκειται να πω ποτέ κάτι τέτοιο. Όσα χρόνια με τιμά ο κόσμος με την ψήφο του, αποφεύγω τις προσωπικές επιθέσεις, όχι όμως την πολιτική κριτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε, ωστόσο, στον ΣΚΑΪ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας επανεμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή προβάλλοντας ως βασικό του πλεονέκτημα την προσωπική του εντιμότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, λέγοντας ότι έχει καταγγείλει πως λειτουργούσε «παραϋπουργείο Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν ένας υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Μητσοτάκη έβγαινε και έλεγε ότι το Μαξίμου έδινε παραδικαστικές εντολές. Τι θα έλεγε η αντιπολίτευση; Εδώ έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό του οποίου ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει κάνει αυτή την καταγγελία», ανέφερε.

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Ο κ. Μαρινάκης επανέφερε στο προσκήνιο και την αλλαγή των ποινικών κωδίκων το 2019, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τσίπρα κράτησε ανοιχτή τη Βουλή μετά την προκήρυξη των εκλογών προκειμένου να ψηφίσει τις σχετικές διατάξεις.

Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε αποφυλακίσεις βαρυποινιτών, μείωσαν ποινές για σοβαρά αδικήματα, όπως ο βιασμός και η ανθρωποκτονία, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα επιβολής μικρότερων ποινών ακόμη και σε περιπτώσεις γυναικοκτονιών.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν μπορεί να αποδώσει κίνητρα στην τότε κυβέρνηση χωρίς αποδείξεις. «Τα κίνητρα της κατά παραγγελία νομοθέτησης, επειδή έχω τελειώσει και Νομική και έχω ασκήσει τη δικηγορία, χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω», σημείωσε.

«Στην πολιτική δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «ρεβάνς» ούτε για το 2015 ούτε για το 2019, επικαλούμενος τη γνωστή φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι «στην πολιτική δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι».

«Από τη στιγμή, όμως, που ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα», ανέφερε, καταλήγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού».

«Το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35»

Η Ελλάδα από το 2019 έχει περάσει από το «μηδέν» στην εξασφάλιση των υπερσύγχρονων μαχητικών F-35, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να τα διεκδικεί, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση το 2019, η χώρα ήταν εκτός τόσο του προγράμματος F-35 όσο και της αναβάθμισης των F-16. Σήμερα, όπως είπε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 20, ενώ τα πρώτα αναμένεται να παραδοθούν τον Νοέμβριο του 2029 και να εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη αναβαθμιστεί 56 F-16 και συνολικά 83 θα μετατραπούν στην έκδοση Viper.

Αντιπαραβάλλοντας την πορεία της Ελλάδας με εκείνη της Τουρκίας, υποστήριξε ότι η Άγκυρα το 2019 βρισκόταν σε φάση εξασφάλισης των F-35, ενώ σήμερα εξακολουθεί να επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα.

Αναφερθείς στις χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στη Βουλή, σχολίασε: «Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με άλλα κράτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τους όρους οι οποίοι πρέπει να πληρούνται και τη διαδικασία η οποία δεν αλλάζει και δεν έχει να κάνει με την εκτελεστική λειτουργία, αλλά έχει να κάνει με το Κογκρέσο. Αυτά δεν αλλάζουν επειδή μπορεί να γίνει μια δήλωση».

Παράλληλα, κατηγόρησε μέρος της αντιπολίτευσης ότι αντιμετωπίζει ακόμη και κρίσιμα εθνικά ζητήματα με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Υπενθύμισε δημοσιεύματα προηγούμενων μηνών που, όπως είπε, υποστήριζαν ότι «τα πήρε όλα ο Ερντογάν», τα οποία στη συνέχεια διαψεύστηκαν από τις εξελίξεις. «Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους στα εθνικά θέματα. Χρειάζεται ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από τις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που καλύπτουν τον στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Λετονία. Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει ισχυροποιήσει τη θέση της διεθνώς, σέβεται το διεθνές δίκαιο και επιμένει στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων όρων, ώστε οποιοσδήποτε εξοπλισμός να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον συμμαχικού κράτους.

Όπως είπε, η ενίσχυση της Ελλάδας δεν περιορίζεται στα F-35, αλλά αφορά συνολικά τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra, την αναβάθμιση των F-16, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες και τη διπλωματική παρουσία της χώρας.

«Η Ελλάδα το 2019 ήταν παρίας, η Ελλάδα το 2019 πανηγύριζε μέσα σε μια ολόκληρη πενταετία μόνο τη συμφωνία της γραβάτας», σχολίασε. «Η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα είναι η χώρα που πρωταγωνιστεί στο Κογκρέσο, στην Ευρώπη, πρωταγωνιστεί στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων, παίρνει τα περισσότερα χρήματα βάσει διαπραγματεύσεων του πρωθυπουργού, τα περισσότερα χρήματα για τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας. Αυτή η εξωτερική πολιτική, αυτή η διπλωματική στάση είναι υπέρ των πολιτών. Η άλλη στάση των ψευτοπατριωτών είναι για να έχουμε να λέμε μεταξύ μας και να καμαρώνουμε».

«Καμία ενημέρωση για συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ»

Αναφορικά με ενδεχόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη Σύνοδο δεν προβλέπεται τέτοια συνάντηση.

Όπως είπε, δεν έχει ενημέρωση για κάποιο σχετικό προγραμματισμό στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλείσει οτιδήποτε, επισημαίνοντας πάντως ότι το ασφυκτικό πρόγραμμα της Συνόδου δεν ευνοεί τέτοιες διμερείς επαφές.

«Ο Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα δεν είναι αντιπολίτευση»

Σχολιάζοντας την προσφυγή του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη και οι αποφάσεις της πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι στην ανακοίνωσή του συνέδεσε την υπόθεση με την κυβέρνηση και λίγες ώρες αργότερα κατηγόρησε άλλους ότι το έκαναν. «Καταρχάς, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, στη χθεσινή του ανακοίνωση, συνδέει το θέμα αυτό με την κυβέρνηση. Και λίγες ώρες μετά λέει "α, εσείς το συνδέσατε"», όπως είπε. «Όταν η Δικαιοσύνη απαντά σε ανώτατο επίπεδο, η εκτελεστική εξουσία θεσμικά πρέπει να σιωπά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών.

Και πρόσθεσε: «Ποια είναι η τακτική, είτε μιλάμε για τον κύριο Σαμαρά τώρα που πήγε στον Άρειο Πάγο, είτε μιλάμε για τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε για οποιονδήποτε άλλο; Αντί να έρθω εδώ να σας πω για το πού ήμασταν στα εξοπλιστικά, όπως πριν, και πού είμαστε σήμερα, εθνική επιτυχία. Αντί να σας πω για το γεγονός ότι κάθε 2-3 μέρες ο πρωθυπουργός ανακαινίζει ένα νέο νοσοκομείο, ένα κέντρο υγείας, μαζί με τον υπουργό Υγείας, αντί να σας πω για τα σχολεία που αλλάζουν όψεις, αντί να μιλάμε για τα μη κρατικά, αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια, για τα προβλήματα με την ακρίβεια, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, επιδιώκουν στο σύνολο της αντιπολίτευσης εμμονικά και μονοθεματικά να έρχομαι εδώ και να λέμε υποκλοπές».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι εύχεται να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο με τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που, όπως τόνισε, αποτελεί μέρος της πολιτικής του διαδρομής και δεν μπορεί να διαγραφεί.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του, τις οποίες είχε παρομοιάσει με τις καλοκαιρινές επαναλήψεις της τηλεοπτικής σειράς «Ρετιρέ», διευκρίνισε ότι δεν υποτίμησε τη σειρά, αλλά χρησιμοποίησε το παράδειγμα για να δείξει ότι η επιτυχία των επαναλήψεων στην τηλεόραση δεν σημαίνει πως θα έχει αντίστοιχη απήχηση και στην πολιτική. «Αυτό το οποίο πετυχαίνει στην τηλεόραση, δηλαδή οι επαναλήψεις κάθε καλοκαίρι, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στην πολιτική. Άρα, χρησιμοποίησα το ρετιρέ για να κάνω μια αντίστιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ»

«Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Θεωρούμε ότι πρέπει ο τόπος να έχει κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με το στανιό. Η μόνη πολιτική δύναμη που έχει δείξει θεσμική συνέπεια, όπως κάναμε και εμείς το 2015, που μπορεί να βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αλλάξει ρότα. Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη το έχει αποκλείσει», είπε και απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά.

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