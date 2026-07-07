«Ας μου κάνει μήνυση» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις ακραίες εκφράσεις και κατηγορίες κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Ανέβασε για τα καλά ο Άδωνις Γεωργιάδης το επίπεδο της τοξικότητας στον πολιτικό διάλογο, εκτοξεύοντας ακραίες κατηγορίες κατά του Αλέξη Τσίπρα. Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας δεν αποτελούν απλώς ακόμη ένα επεισόδιο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά αποτυπώνουν την επιλογή της κυβερνητικής πλευράς να οξύνει την επίθεσή της απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, δείχνοντας ότι η σύγκρουση το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερους τόνους. «Ας μου κάνει μήνυση» είπε ευθαρσώς για τα όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ ως τον «πιο διεφθαρμένο πολιτικό της Μεταπολίτευσης», ότι είναι «ο βρομερότερος των βρομερών», ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες», επικαλούμενος παλαιότερες δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή.

«Ο κ. Κοντονής, υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Αυτή είναι η μόνη λογική εξήγηση για το γεγονός ότι, ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 30 Ιουνίου, μετατέθηκαν για τις 7 Ιουλίου. Αν θέλει, ας μου κάνει μήνυση. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της Μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrqtu81nf55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Υγείας επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή την υπόθεση Novartis, λέγοντας: «Θα μας κάνει μαθήματα εντιμότητας ο πρωθυπουργός της Novartis; Ο αρχισκευωρός, του οποίου υπουργοί καταδικάστηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο; Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε στο ζήτημα της αλλαγής της ημερομηνίας των εκλογών του 2019, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε προκειμένου να ψηφιστούν οι νέοι ποινικοί κώδικες. «Πείτε μου μία φορά που ανακοινώθηκαν εκλογές και άλλαξε η ημερομηνία τους για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Να μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας γιατί ήταν τόσο επείγον να περάσει εκείνο το νομοσχέδιο, το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημμέλημα», ανέφερε.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν διαθέτει αποδείξεις για τις καταγγελίες του, απάντησε πως βασίζεται στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης.

«Το είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης του. Του έκανε μήνυση; Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε χρήματα για να το κάνει αυτό. Και πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ ενοίκιο. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα αυτά και γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστειεύομαι», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrra9oqi3y1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Πήγε να μας κλείσει φυλακή και τώρα εμφανίζεται ως έντιμος»

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, αναφερόμενος εκ νέου στην υπόθεση Novartis. «Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Novartis και δεν έχει ζητήσει ούτε μία συγγνώμη. Και τώρα θα μας παραδώσει μαθήματα εντιμότητας; Μην τολμήσεις να το ξαναπείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο και το ενοίκιο των 500 ευρώ. Ο βρομερότερος των βρομερών, που πήγε να μας κλείσει φυλακή, θα εμφανιστεί ως ο πιο έντιμος και θα κατηγορεί τους άλλους, ενώ ξεπουλάει τους συντρόφους του», υποστήριξε.

«Ο Κασσελάκης είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ»

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη για τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος είχε κάνει λόγο για «μαύρα χρήματα». «Ο Κασσελάκης, ο διάδοχός του, είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ. Του έκανε μήνυση; Όχι. Εμένα όταν ο Σαλμάς αμφισβήτησε την ηθική μου υπόσταση, του έκανα μήνυση. Όταν κάποιος αμφισβητεί την τιμή και την αξιοπρέπειά σου, έτσι αντιδρούν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrr03b1wxmx?integrationId=40599y14juihe6ly}