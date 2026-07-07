«Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος», απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Την αντίθεσή του στην απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να παίξει τένις με τον Στέφανο Κασσελάκη εξέφρασε με δηλώσεις του στο Mega o Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Νομίζω ότι ο Άδωνις θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλι με τον Πολάκη που καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη; Καθημερινά καθυβρίζει ο κ. Πολάκης τον κ. Γεωργιάδη; Νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα», είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Κασσελάκης: Το τένις δεν ακυρώνει την κριτική μου προς τη ΝΔ

«Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί», απάντησε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» και πρόσθεσε: «Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος».

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε, επίσης και στα όσα ανέφερε για τη δικαστική διαμάχη που έχει με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, τονίζοντας: «Good luck with that!».

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Αναλυτικά, η ανάρτησή του:

«Όχι, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν θα σας επιτρέψω να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα.

Δεν σας εξύβρισα. Κάθε δημόσια καταγγελία μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στηρίχθηκε σε στοιχεία και γεγονότα. Το ίδιο συνέβη και στην υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία οδήγησε, έστω και καθυστερημένα, στην αποπομπή του.

Όσο για την προσωπική μας αντιπαράθεση, δεν βρισκόμαστε στα δικαστήρια επειδή σας άσκησα κριτική. Βρισκόμαστε εκεί επειδή μιλήσατε δημόσια για «γκρίζες μπίζνες». Να προσέχετε όταν αναφέρεστε σε αυτοδημιούργητους απόδημους. Τώρα θα πρέπει να αποδείξετε στα δικαστήρια πώς οι επιχειρηματικές μου επιδόσεις, που είναι αναρτημένες στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και ελεγμένες από την Deloitte, αποτελούν «γκρίζες μπίζνες» στην χώρα που εσείς γίνατε υφυπουργός Οικονομικών. Good luck with that!

Παρότι σας δόθηκε η ευκαιρία να το ανακαλέσετε, δεν το πράξατε. Αν θεωρείτε σήμερα ότι οι αναφορές αυτές δεν έπρεπε να είχαν γίνει, μπορείτε ακόμη και τώρα να ανασκευάσετε, ιδίως καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης πλησιάζει.

Και κάτι ακόμη. Η πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει προσωπική εμπάθεια. Αν επιλέξω να παίξω τένις με έναν πολιτικό αντίπαλο, αυτό δεν ακυρώνει ούτε την κριτική μου προς τη Νέα Δημοκρατία ούτε το δικαίωμά μου να προσφεύγω στη Δικαιοσύνη όταν θεωρώ ότι έχω συκοφαντηθεί.

Όποιος πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να μετατρέπεται σε προσωπικό μίσος και κοινωνικό αποκλεισμό, κάνει λάθος. Την αντιπολίτευση την κάνουμε με επιχειρήματα, αποκαλύψεις και θεσμικές διαδικασίες. Όχι με εμπάθεια και λάσπη».