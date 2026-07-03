«Περιμένω να δω σε ό,τι αφορά στην πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα αν όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 σχετικά με τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι «το γεγονός ότι έχουν μπει «παλαβά» λαϊκίστικά κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και από την άκρα Δεξιά, τροφοδοτεί τα χέρια των δολοφόνων και την τοξικότητα». Σημείωσε ότι «η κ. Κωνσταντοπούλου είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της», ενώ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά:

Για τις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

«Το πρόβλημα είναι ότι το εξωκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή η εξωκοινοβουλευτική κυρίως Αριστερά τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουνε όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλλουν πολιτικούς τους αντιπάλους αλλά όχι εχθρούς ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους και τα λοιπά Η κ. Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζουν πολιτικούς αντιπάλους με έναν άθλιο τρόπο και να τους στοχοποιούν δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν την Θεσσαλονίκη».

«Ο Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν»

«Ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει, από την άλλη πλευρά περιμένω να δω σε ό,τι αφορά στην πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα αν όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή».

Για Ρουβίκωνα

«Το γεγονός ότι έχουν μπει «παλαβά» λαϊκίστικά κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο, και από την άκρα Δεξιά, τροφοδοτεί τα χέρια των δολοφόνων και την τοξικότητα. Μην γελιόμαστε η χυδαιότητα επιστρέφει με μίσος και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε κοινοβουλευτικά ελάχιστα απέχει από όσα έχουμε δει για τη Χρυσή Αυγή τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ρουβίκωνας ομοιόμορφα ντυμένος έκανε πορείες στο κέντρο της πόλης, αυτό μας θυμίζει την Χρυσή Αυγή. Για μένα πρέπει να κινηθεί άμεσα η Δικαιοσύνη γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχει η ακροδεξιά φασιστική ναζιστική βία που ορθώς τιμωρήθηκε υπάρχει όμως και μια ακροαριστερή βία η οποία δεν απέχει καθόλου από την προηγούμενη. Δεν θα διαλέγουμε χώρο και χρώμα της βίας, η βία είναι μια. Περιμένω να υπάρξει υποδειγματική και σκληρή τιμωρία όλων αυτών.

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Τον Ρουβίκωνα πολύ χαλαρό τον έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί να μπαίνει και να τραμπουκίζει. Υπάρχουν βέβαια και τραμπουκισμοί εντός Βουλής, δείτε το bulling που ασκεί συστηματικά η κα Κωνσταντοπούλου με τον συνεργάτης της τον κ. Καζαμία οι οποίοι κάποτε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχει βαριές ευθύνες η κα Κωνσταντοπούλου και το κόμμα της για όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη και τους κατηγορώ ευθέως για τον τοξικό και χυδαίο λόγο τους που τροφοδοτεί αυτή τη βία».