«Εύκολη απόφαση» η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, δήλωσε ο Κωνσταντέλιας.

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ντόρτμουντ- έως το 2031- και την ανακοίνωσή του από τους Βεστφαλούς, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έστειλε το πρώτο μήνυμά του στους υποστηρικτές της ομάδας.

Ο 23χρονος, τους έδωσε… ραντεβού σύντομα, είπε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της νέας ομάδας του, ενώ σε άλλες δηλώσεις του χαρακτήρισε εύκολη την απόφαση να πάρει μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για εσάς σε αυτό το γήπεδο σύντομα. Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Ντόρτμουντ, τα λέμε σύντομα», είπε ο Κωνσταντέλιας, απευθυνόμενος στους φιλάθλους της νέας ομάδας του.

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Κωνσταντέλιας: Εύκολη η απόφαση για τη μεταγραφή

Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε η Ντόρτμουντ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι ήταν εύκολη η απόφαση που πήρε για να πάρει μεταγραφή.

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Όταν τον ρώτησαν εάν μίλησε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που είναι πλέον συμπαίκτης του, απάντησε: «Ναι, μου είπε τα πάντα για εσάς. Μου είπε ότι είναι απίστευτα εδώ… οι φίλαθλοι… οι ποδοσφαιριστές είναι ταπεινοί. Δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί, αλλά έχουμε καλή χημεία».

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Η Ντόρτμουντ ανάρτησε και βίντεο με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές της, από συνεργασία τους στο γήπεδο με την εθνική ομάδα. «Οι Έλληνές μας ήδη γνωρίζονται», ήταν το σχόλιο.

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