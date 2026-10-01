Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία η οποία θα χτυπήσει με πολύ μεγαλύτερη ένταση της Κρήτη.

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται από τα ξημερώματα η Κρήτη όπου ήδη έχει ηχήσει το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για «εμμονικές καταιγίδες» και για συγκέντρωση πάνω από 300 χιλιοστά νερού λόγω ακραίων καταιγίδων μέχρι την Κυριακή.

Επι ποδός η Κρήτη

Σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί κατά τόπους προβλήματα, με το ενδιαφέρον στην Π.Ε. Ηρακλείου να στρέφεται κυρίως στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου, αλλά και στην πορεία των μεγάλων ποσοτήτων νερού προς τον Γιόφυρο.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νίκος Συριγωνάκης, τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντοπίζονται αυτή την ώρα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, με τον κ. Συριγωνάκη να επισημαίνει ότι «ο Προφήτης Ηλίας έβγαλε πάρα πολύ νερό». Σύμφωνα με την εικόνα που υπάρχει, τα νερά κατευθύνονται προς τον Δρακουλιάρη, με αποτέλεσμα η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών να είναι στραμμένη πλέον και στον Γιόφυρο.

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Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο στον τομέα Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου, Πρίαμο Ιερωνυμάκη, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, προκαλώντας μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν ήδη κινητοποιηθεί μηχανήματα έργου, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βατότητα όπου απαιτείται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον διοικητή της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης, αντιπύραρχο Νίκο Παπαλεωνίδα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σε εξέλιξη που να απαιτεί επέμβαση της ΕΜΑΚ, ούτε υπάρχει εικόνα για κάποιο κρίσιμο περιστατικό σε άλλη περιοχή του νησιού.

Παράλληλα, ολόκληρη η δύναμη της 3ης ΕΜΑΚ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να επέμβει άμεσα εφόσον προκύψει ανάγκη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες νερού και όπου υπάρχει κίνδυνος νέων προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Στο Ρέθυμνο πλημμύρησαν σπίτια ενώ οι άνδρες της πυροσβεστικής δεν σταματούν να σπεύδουν για αντλήσεις νερού.

Την ίδια ώρα, απίστευτες είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Σητεία και συγκεκριμένα την περιοχή Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κακοκαιρίας.

πηγή: sitia on line

Εστάλη 112

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες, με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: Dimitris Katevainis – FB

Η προειδοποίηση αφορά όλους όσοι βρίσκονται ή πρόκειται να μετακινηθούν στην περιοχή, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις και να καταστήσουν επικίνδυνο το οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα εννέα μποφόρ.

{https://x.com/112Greece/status/2105508415388663978?s=20}

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με την κα Ζιακοπούλου να επισημαίνει ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Κλειστά σχολεία

Ο δήμος Ηρακλείου ανακοίνωσε πως «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κλείσιμο των δρόμων από φερτά υλικά που καθιστούν αδύνατη την διέλευση λεωφορείων μαθητών και εκπαιδευτικών δεν θα λειτουργήσουν σήμερα ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο στο Κυπαρίσσι καθώς και το Δημοτικό και Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία».

Στα Χανιά και το Ρέθυμνο τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Απαγορευτικό απόπλου

Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απαγορευτικό ισχύει περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο και θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Έκτακτο δελτίο καιρού

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε χτες η ΕΜΥ. Η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε χτες Τετάρτη (30-09-2026), στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), καθώς και την Πέμπτη (01-10-2026). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

β) Πρόσκαιρα στην Εύβοια σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), έως τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα, Τετάρτη (30-09-2026), και αύριο, Πέμπτη (01-10-2026).

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