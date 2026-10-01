Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί σήμερα την πιο συχνή sustained καρδιακή αρρυθμία. Υπολογίζεται ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΚΜ, ενώ η συχνότητά της αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και την παρουσία παραγόντων όπως η υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, αλλά για μια χρόνια καρδιαγγειακή νόσο που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής, τη λειτουργία της καρδιάς και τη μακροχρόνια πρόγνωση.

Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ΚΜ έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Για δεκαετίες, η θεραπεία βασιζόταν κυρίως στα αντιαρρυθμικά φάρμακα, στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας και στην αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Σήμερα, η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με καθετήρα αποτελεί βασικό θεραπευτικό εργαλείο και, σε κατάλληλους ασθενείς, μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερο και πιο μακροχρόνιο έλεγχο του καρδιακού ρυθμού.

Η ανακάλυψη που άλλαξε την ιστορία της ΚΜ

Το 1998, ο Michel Haïssaguerre και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν στο New England Journal of Medicine μια μελέτη-ορόσημο, αποδεικνύοντας ότι σε σημαντικό ποσοστό ασθενών η ΚΜ πυροδοτείται από έκτακτες ηλεκτρικές διεγέρσεις που προέρχονται από τις πνευμονικές φλέβες.

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Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής απομόνωσης των πνευμονικών φλεβών (pulmonary vein isolation, PVI), η οποία αποτελεί σήμερα τον θεμέλιο λίθο της κατάλυσης της ΚΜ. Με ειδικούς καθετήρες δημιουργούνται μικρές, ελεγχόμενες βλάβες γύρω από τις πνευμονικές φλέβες, ώστε να διακοπεί η παθολογική ηλεκτρική επικοινωνία τους με τον αριστερό κόλπο και να εμποδιστεί η μετάδοση των αρρυθμιογόνων ερεθισμάτων.

Γιατί η κατάλυση έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία;

Οι πρώτες μελέτες έδειξαν ότι η κατάλυση μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη από τα αντιαρρυθμικά φάρμακα στη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού, ιδιαίτερα σε ασθενείς με παροξυσμική ΚΜ. Η σημασία όμως του φυσιολογικού ρυθμού δεν περιορίζεται στην απουσία συμπτωμάτων.

Η μελέτη EAST-AFNET 4 έδειξε ότι η έγκαιρη στρατηγική ελέγχου του ρυθμού σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσθείσα ΚΜ και καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Είναι σημαντικό ότι η μελέτη αξιολόγησε μια συνολική στρατηγική πρώιμου ελέγχου του ρυθμού, η οποία περιλάμβανε τόσο αντιαρρυθμικά φάρμακα όσο και κατάλυση, και όχι αποκλειστικά την κατάλυση.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Στη μελέτη CASTLE-AF, η κατάλυση της ΚΜ σε ασθενείς με σημαντικά μειωμένο κλάσμα εξώθησης συνδέθηκε με μικρότερο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια σε σύγκριση με τη φαρμακευτική θεραπεία. Στη μελέτη CASTLE-HTx, ακόμη και ασθενείς με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια και ΚΜ παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη έκβαση μετά την κατάλυση. Τα αποτελέσματα αυτά, αν και αφορούν επιλεγμένους πληθυσμούς, ανέδειξαν ότι η αντιμετώπιση της ΚΜ μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τα συμπτώματα αλλά και την πορεία της καρδιακής νόσου.

Μπορεί η κατάλυση να μειώσει και τον κίνδυνο εγκεφαλικού;

Η ΚΜ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Πρόσφατη μετα-ανάλυση 18 τυχαιοποιημένων μελετών, στην οποία συμμετείχε ο Jason Andrade, έδειξε ότι η κατάλυση συσχετίστηκε με περίπου 37% χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σύγκριση με τη συντηρητική θεραπεία. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση και δεν σημαίνουν ότι η επιτυχής κατάλυση καταργεί αυτομάτως την ανάγκη για αντιπηκτική αγωγή. Η απόφαση για τη συνέχιση της αντιπηκτικής θεραπείας εξακολουθεί να βασίζεται στον ατομικό θρομβοεμβολικό κίνδυνο του ασθενούς.

Η κατάλυση γίνεται συνεχώς ασφαλέστερη

Παράλληλα με την αποτελεσματικότητα, έχει βελτιωθεί σημαντικά και η ασφάλεια της διαδικασίας. Μεγάλη μετα-ανάλυση 89 τυχαιοποιημένων μελετών και περισσότερων από 15.000 ασθενών έδειξε ότι οι επιπλοκές της κατάλυσης είναι πλέον σχετικά σπάνιες και έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, χάρη στη βελτίωση των τεχνολογιών χαρτογράφησης, της απεικόνισης και των τεχνικών κατάλυσης.

Η νέα εποχή: ηλεκτροπόρωση και PFA

Μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις είναι η κατάλυση με παλμικά ηλεκτρικά πεδία (Pulsed Field Ablation, PFA). Η τεχνική βασίζεται στην ηλεκτροπόρωση: σύντομοι ηλεκτρικοί παλμοί δημιουργούν ελεγχόμενες μεταβολές στις κυτταρικές μεμβράνες των καρδιακών κυττάρων, οδηγώντας σε μη αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη ADVENT έδειξε ότι η PFA ήταν μη κατώτερη της συμβατικής θερμικής κατάλυσης ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην παροξυσμική ΚΜ. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της κατάλυσης, ιδιαίτερα καθώς εξελίσσονται τα συστήματα και αυξάνεται η εμπειρία των ηλεκτροφυσιολόγων.

Το μήνυμα για τον ασθενή

Η αντιμετώπιση της ΚΜ σήμερα δεν περιορίζεται πλέον στην προσπάθεια να «αντέξει» ο ασθενής την αρρυθμία με φάρμακα. Η έγκαιρη διάγνωση, η εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας και, όπου ενδείκνυται, η έγκαιρη κατάλυση με απομόνωση των πνευμονικών φλεβών, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση του φυσιολογικού ρυθμού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και, σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών, στη βελτίωση της μακροχρόνιας καρδιαγγειακής πρόγνωσης.

Η σύγχρονη εποχή της ΚΜ είναι επομένως αυτή της έγκαιρης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης, όπου η κατάλυση αποτελεί πλέον όχι απλώς μια εναλλακτική λύση, αλλά ένα κεντρικό μέρος της θεραπευτικής στρατηγικής για πολλούς ασθενείς.

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