Τα επίπεδα ενέργειας των κλινικών ιατρών αυξήθηκαν από το 56% πριν από την παρέμβαση στο 83% μετά από αυτήν.

Αρκούν 20 λεπτά μουσικής για να βοηθήσουν έναν εργαζόμενο στον χώρο της υγείας να ανακτήσει ενέργεια και να αποφορτιστεί από το στρες της καθημερινότητας;

Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ δείχνει ότι μια τόσο σύντομη παρέμβαση μπορεί να έχει θετική επίδραση στη διάθεση και την ενέργεια των επαγγελματιών υγείας.

Στην έρευνα συμμετείχαν 724 γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί από την περιοχή του Σικάγο. Οι συμμετέχοντες πέρασαν 20 λεπτά σε έναν ήσυχο, χαμηλά φωτισμένο χώρο, ακούγοντας χαλαρωτική μουσική και αυτοσχεδιασμούς, η οποία περιλάμβανε και μικρά διαστήματα σιωπής.

Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση τόσο στη συναισθηματική κατάσταση όσο και στα επίπεδα ενέργειας των συμμετεχόντων.

Μάλιστα, το μέσο επίπεδο ενέργειας που δήλωσαν οι επαγγελματίες υγείας αυξήθηκε από 56% πριν από τη συνεδρία σε 83% μετά το τέλος της.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology.

Μια απλή λύση απέναντι στο καθημερινό στρες

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν έντονο στρες, απώλειες, δύσκολες αποφάσεις και μεγάλη πίεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι ερευνητές αναζητούν επομένως, παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν χωρίς να απαιτούν επιπλέον χρόνο ή προσπάθεια από τους ήδη επιβαρυμένους εργαζόμενους.

Η συγκεκριμένη ιδέα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, όταν οι ανάγκες των εργαζομένων στον χώρο της υγείας για ξεκούραση και ψυχική αποφόρτιση ήταν ιδιαίτερα αυξημένες.

Δημιουργήθηκε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάπαυσης, στον οποίο οι εργαζόμενοι μπορούσαν να απομονωθούν για λίγα λεπτά και να ακούσουν χαλαρωτική μουσική.

Η μεγάλη ανταπόκριση των γιατρών οδήγησε τους ερευνητές στην περαιτέρω μελέτη της παρέμβασης.

Τι κάνει η μουσική στον εγκέφαλο

Η νέα έρευνα βασίστηκε και σε προηγούμενες μελέτες της ίδιας ερευνητικής ομάδας, οι οποίες είχαν δείξει ότι η μουσική με αυτοσχεδιασμούς μπορεί να επιβραδύνει την αναπνοή και τον καρδιακό ρυθμό, να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να οδηγήσει τον εγκέφαλο σε πιο ήρεμη κατάσταση.

Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει ότι η μουσική μπορεί να μετατοπίζει την εγκεφαλική δραστηριότητα από ταχύτερα κύματα βήτα προς βραδύτερα κύματα άλφα. Τα κύματα άλφα έχουν συνδεθεί με καταστάσεις χαλάρωσης και διαλογισμού.

«Η σιωπή είναι εξαιρετική, αλλά αυτό που συμβαίνει με τη μουσική είναι ότι καθαρίζει τον εγκέφαλο από τα “κατάλοιπα” της καθημερινότητας», δήλωσε ο Borna Bonakdarpour, αναπληρωτής καθηγητής Συμπεριφορικής

Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου Northwestern.

«Όταν ο εγκέφαλος επιβραδύνει τους ρυθμούς του αποκτά την ευκαιρία να αναρρώσει, να αποβάλει τα μεταβολικά υποπροϊόντα και να αναπληρώσει την ενέργειά του. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κοιμόμαστε».

Κατά τη διάρκεια του ύπνου ανακτούμε τις δυνάμεις μας, καθώς ο εγκέφαλος αποβάλλει τα άχρηστα υποπροϊόντα της λειτουργίας του. Η κατάσταση άλφα αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο στάδιο του ύπνου, επομένως, με αυτή την παρέμβαση, οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμη αποκοιμηθεί, αλλά βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό.

«Επίσης, δεν είναι σαν τον καθοδηγούμενο διαλογισμό. Απλώς ξαπλώνουν και ακούν. Αυτή είναι η ομορφιά του», δήλωσε ο Bonakdarpour.

Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μουσική

Η μουσική που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη δεν ήταν τυχαία.

Ο στόχος είναι να ακούγεται ένας ρυθμός που επιτρέπει στον εγκέφαλο να επιβραδύνει χωρίς ο ακροατής να χρειάζεται να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη τεχνική.

«Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στη συγκεκριμένη μουσική: η ικανότητα του εγκεφάλου να συντονίζεται μαζί της», ανέφερε η Pariya Salehi, ερευνήτρια και πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

Όπως εξήγησε, η αργή μουσική επιτρέπει στον άνθρωπο να καθίσει και απλώς να ακούσει, χωρίς να χρειάζεται την ενεργή προσπάθεια που απαιτούν ορισμένες τεχνικές ενσυνειδητότητας.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν αποτελεί ακόμη οριστική απόδειξη ότι η μουσική μπορεί να αντιμετωπίσει την επαγγελματική εξουθένωση. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθούν μεγαλύτερες και ελεγχόμενες μελέτες, με ειδικά εργαλεία για τη μέτρηση της ευεξίας και του burnout.

Οι ερευνητές θέλουν έτσι να διαπιστώσουν εάν οι βελτιώσεις που καταγράφηκαν οφείλονται πράγματι στη μουσική αυτή «ανάσα».

Παράλληλα, η ίδια ερευνητική ομάδα εξετάζει εάν η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει και ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.

Το ενδιαφέρον της μελέτης βρίσκεται κυρίως στην απλότητα της παρέμβασης.

Για τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά αντιμέτωποι με στρες, απώλεια και συναισθηματική πίεση, μια τέτοια μικρή παύση μπορεί να αποτελέσει έναν απλό τρόπο αποφόρτισης.