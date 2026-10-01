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Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας με την ΕΜΥ να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο καιρού.

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ νωρίτερα ενώ ήδη έχει ηχήσει το πρώτο 112 για την Κρήτη. Οι επόμενες ώρες φαίνεται πως θα είναι δύσκολες καθώς είναι αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην Κρήτη.

Από την κακοκαιρία δεν θα γλιτώσει ούτε η Αττική στην οποία αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, όχι όμως έντονες. Σύμφωνα με το meteo, οι βροχές θα ξεκινήσουν στην Αττική γύρω στις 12 το μεσημέρι και θα κρατήσουν μέχρι τις πρώτες ώρες το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, βροχές θα πέσουν στα βόρεια και βορειοανατολικά προάστια από τις 12 και μετά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη στην Αττική θα υπάρχουν εναλλαγές του ήλιου με την συννεφιά. Όπως είπε ο γνωστός μετεωρολόγος γύρω από τους ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές.

Νέο έκτακτο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

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Σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.