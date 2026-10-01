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Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το απαγορευτικό ισχύει περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται νέο δελτίο και θα υπάρξει ενημέρωση για το εάν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Τι ισχύει στον Πειραιά

Διαφορετική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ειδικότερα, ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί με την έκδοση του νεότερου δελτίου.

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Εκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Νεότερη ενημέρωση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, οπότε και θα αποσαφηνιστεί η κατάσταση για τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ,

πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο