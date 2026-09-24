Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά δηλώνει ότι θα ζητήσει από το ΣτΕ την ακύρωση των πράξεων που αφορούν όλες τις Νομικές Σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ομόφωνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ζητώντας την ακύρωση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τη λειτουργία των Νομικών Σχολών των ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους. Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στις 17 Σεπτεμβρίου και έρχεται σε συνέχεια των θέσεων που έχουν διατυπωθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών Νομικών Σχολών, αλλά και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί, σύμφωνα με τον Σύλλογο, η μη συμμετοχή εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος στη διαδικασία, παρά τις σχετικές αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί.

Στο επίκεντρο η ποιότητα των νομικών σπουδών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται στις συγκεκριμένες πράξεις αδειοδότησης, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η λειτουργία των μη κρατικών Νομικών Σχολών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητά προηγούμενο σχεδιασμό και ουσιαστική διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα, ενώ θέτει ως προϋπόθεση τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων νομικών σπουδών. Μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνει είναι η θέσπιση ανώτατου ετήσιου αριθμού εισακτέων για το σύνολο των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ιδρυμάτων που θα επιδιώξουν πιστοποίηση. Παράλληλα, ζητά μια διαδικασία αξιολόγησης που, όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να πραγματοποιείται με όρους διαφάνειας και αμεροληψίας και να εξετάζει την επιστημονική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την υλικοτεχνική υποδομή και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών.

Η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά να προσφύγει δικαστικά για τις Νομικές Σχολές των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κατά τη συνεδρίαση της 17/9/2026, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για το κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των μη κρατικών νομικών σχολών και την αδιαφανή και ιδιαίτερα προβληματική διαδικασία συγκρότησης των αρμόδιων επιτροπών και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με αποκλεισμό, μάλιστα, των εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος, παρά τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας, επισήμανε ότι η ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών νομικών σχολών προϋποθέτει συνολικό σχεδιασμό και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα, θέσπιση ανώτατου ορίου εισακτέων κατ’ έτος για το σύνολο των μη κρατικών σχολών, ανεξαρτήτως του αριθμού που θα θελήσουν να πιστοποιηθούν, και διαδικασία πιστοποίησης με τη συμμετοχή των αρμόδιων θεσμικών φορέων, η οποία με διαφάνεια και αμεροληψία θα διασφαλίζει την επιστημονική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών.

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Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στο πλαίσιο της εκ του νόμου υποχρέωσής του να μεριμνά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η διασφάλιση της ποιότητας των νομικών σπουδών, αφού έλαβε υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεων του Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ κ.Π.Λαζαράτου, αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και να αιτηθεί την ακύρωση των κανονιστικών πράξεων αξιολόγησης, αδειοδότησης και λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των μη κρατικών νομικών σχολών, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους αγοράς σε βάρος των νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό με απαρέγκλιτη τήρηση της νομιμότητας και της ανάγκης παροχής ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.