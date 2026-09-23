Οι στρατιωτικές αρχές διευκρινίζουν ότι τα ειδοποιητήρια αφορούν αποκλειστικά την επικαιροποίηση των στοιχείων των εφέδρων.

Χιλιάδες έφεδροι αυτές τις μέρες έχουν αναστατωθεί από το μήνυμα που έλαβαν μέσω Gov.gr για το φύλλο πορείας τους από το Στρατό. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί εξ αυτών αιφνιδιάστηκαν με αποτέλεσμα να αρχίσει μια κουβέντα και να πυκνώσουν οι αναζητήσεις για το τι πραγματικά είναι τα Φύλλα Πορείας και τι πρέπει να ξέρουν όσοι τα λάβουν.

Σύμφωνα με στρατιωτικές αρχές τις τελευταίες μέρες είναι σε εξέλιξη η αποστολή των Ειδικών Φύλλων Πορείας (ΕΦΠ). Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που επί της ουσίας αφορά την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων. Στο πέρασμα του χρόνου, τα στοιχεία ενός πολίτη μπορεί να έχουν αλλάξει, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αλλαγής ειδικότητας, κατοικίας ή άλλων προσωπικών δεδομένων οπότε ο Στρατός καλείται να επικαιροποιεί τη βάση δεδομένων του. Η αποστολή των Ειδικών Φύλλων Πορείας αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης των εφέδρων και δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχει γενική επιστράτευση ή ότι ο παραλήπτης πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα σε μονάδα.

Η μεγάλη διαφορά που καταγράφεται φέτος αφορά τον τρόπο που γίνεται η ενημέρωση των εφέδρων για το φύλλο πορείας τους καθώς πλέον η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, μέσω Gov.gr, αντί μέσω ταχυδρομείου που εφαρμοζόταν στο παρελθόν.

Φύλλο πορείας: Τι σημαίνει το πράσινο και το λευκό χρώμα

Για τους εφέδρους που λαμβάνουν πράσινο φύλλο πορείας, η ένδειξη σημαίνει ότι είναι επιστρατευτικά ενταγμένοι. Πρόκειται για εφέδρους που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό για πιθανή αξιοποίηση και τα στοιχεία τους έχουν καταχωριστεί με βάση τα δεδομένα που ισχύουν για την κάθε περίπτωση. Στην επιστρατευτική κατάσταση λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, η ειδικότητα και η κατάσταση υγείας. Το λευκό φύλλο πορείας έχει διαφορετική σημασία. Ο έφεδρος παραμένει διαθέσιμος για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει άμεση υποχρέωση παρουσίασης.

Όσοι έφεδροι λάβουν SMS θα πρέπει να συνδεθούν στο Gov.gr και να ελέγξουν το έγγραφο ώστε να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους. Σε κάθε περίπτωση τονίζουν οι στρατιωτικές αρχές η εν λογω διαδικασία που είναι σε εξέλιξη είναι αυστηρά για λογους επικαιροποίησης επιστρατευτικής κατάστασης και δεν πρόκειται για διαδικασία επιστράτευσης ή κινητοποίησης.