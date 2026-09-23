Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 922 χιλ. ευρώ, από 658 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,190 ευρώ, έναντι 0,147 ευρώ.

Στα 45,094 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 34,134 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Στο αποτέλεσμα περιλαμβάνεται μερίδιο συμμετοχής στις επενδύσεις ύψους 45,810 εκατ. ευρώ, έναντι 34,484 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή κατά 51% της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 922 χιλ. ευρώ, από 658 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,190 ευρώ, έναντι 0,147 ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30 Ιουνίου 2026 ανέρχονταν σε 66,016 εκατ. ευρώ, έναντι 15,578 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 1,354 δισ. ευρώ, από 799,030 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 44,906 εκατ. ευρώ, έναντι 33,842 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανήλθε σε 3,33%, η αποδοτικότητα ενεργητικού (ROA) σε 3,29% και η απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) σε 3,31%.