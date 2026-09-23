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Οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στο σύνολο των καπνικών προϊόντων υπολογίζονται σε περίπου 220.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Νέο πλήγμα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Οργάνων και Στρατηγικής (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, προχωρώντας στην κατάσχεση συνολικά 826 κιλών καπνού για ναργιλέ και χρηματικού ποσού 8.750 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των ελεγκτών σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ταχυμεταφορών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε ύποπτα δέματα που προορίζονταν για αποστολή στο εξωτερικό.

Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν 504 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών. Από την έρευνα που ακολούθησε, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον αποστολέα, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας όπου γίνεται χρήση ναργιλέ.

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Οι έρευνες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στην κατοικία του κατηγορουμένου, όπου κατασχέθηκαν 7.000 ευρώ σε μετρητά. Σε παρακείμενη αποθήκη εντοπίστηκαν ακόμη 4.012 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 750 κιλών.

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Παράλληλα, έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στην καφετέρια που διατηρεί ο κατηγορούμενος. Εκεί οι ελεγκτές κατάσχεσαν επιπλέον 1.750 ευρώ, καθώς και 78 δοχεία που περιείχαν καπνό για ναργιλέ συνολικού βάρους 13 κιλών.

Οι αποστολές εμφανίζονταν ως «λιβάνι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα της μεταφορικής εταιρείας. Σύμφωνα με αυτά, ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει άλλες επτά αποστολές σε προγενέστερο χρόνο, δηλώνοντας ως περιεχόμενο των δεμάτων «λιβάνι».

Η ίδια περιγραφή είχε χρησιμοποιηθεί και για τις αποστολές που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους ελεγκτές. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι και τα δέματα των προηγούμενων αποστολών περιείχαν καπνικά προϊόντα για ναργιλέ.

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Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, πέραν των 826 κιλών που κατασχέθηκαν, επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών καπνικών προϊόντων είχε ήδη διαφύγει της κατάσχεσης.

Οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στο σύνολο των καπνικών προϊόντων υπολογίζονται σε περίπου 220.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος για τη διακίνηση του λαθραίου καπνού οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.