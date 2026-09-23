«Η βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές, θα καταστήσει την Ιταλία ασφαλή, ανεξάρτητη και ανταγωνιστική χώρα», δήλωσε μετά την ψηφοφορία ο υπουργός Ενέργειας της χώρας.

Την τελική έγκριση στο σχέδιο της κυβέρνησης Μελόνι έδωσε την Τετάρτη (23/09) η Γερουσία, με την Ιταλία να επανακκινεί την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά το δημοψήφισμα που έφερε το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων της χώρας.

Η κυβέρνησης σχεδιάζει την ανάπτυξη προηγμένων αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων, με στόχο την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη και η πρόοδος στον τομέα της ασφάλειας έχουν αλλάξειτα δεδομένα από το 1987, όποτε και έγινε το σχετικό δημοψήφισμα.

Η κυβέρνηση της Μελόνι επιχειρεί παράλληλα να προστατεύσει την ιταλική οικονομία από την άνοδο των τιμών ενέργειας, η οποία έχει ενταθεί λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Η συζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα της εξάρτησης της Ιταλίας από τις εισαγωγές ενέργειας.

«Η βιώσιμη πυρηνική ενέργεια, μαζί με τις ανανεώσιμες πηγές, θα καταστήσει την Ιταλία ασφαλή, ανεξάρτητη και ανταγωνιστική χώρα», δήλωσε μετά την ψηφοφορία ο υπουργός Ενέργειας Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν.

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Στο επίκεντρο οι ενεργειακές εισαγωγές

Η Ιταλία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια, μεταξύ άλλων και από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε πυρηνικούς σταθμούς γειτονικών χωρών, όπως η Γαλλία.

Οι πολέμιοι της πυρηνικής ενέργειας υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και ο μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την κατασκευή νέων αντιδραστήρων υπερτερούν των πιθανών οφελών.

Η ιταλική κοινωνία παραμένει διχασμένη. Δημοσκόπηση της Demopolis τον Ιούνιο έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της επανέναρξης της πυρηνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η πλειονότητα αντιτίθεται στην κατασκευή πυρηνικού σταθμού κοντά στην περιοχή κατοικίας της.

Στόχος η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα

Όταν η κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο πέρυσι, εκτίμησε ότι η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 11% στο ενεργειακό μείγμα της Ιταλίας θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 17 δισ. ευρώ σε κόστος απανθρακοποίησης έως το 2050.

Σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο ενέργειας και κλίματος της Ιταλίας, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να φτάσει ακόμη και το 22%. Ο νέος νόμος δίνει στην κυβέρνηση περιθώριο 12 μηνών για να θεσπίσει τα απαραίτητα εφαρμοστικά διατάγματα που θα επιτρέψουν την επανεκκίνηση της πυρηνικής παραγωγής.

Παράλληλα, προβλέπει διαδικασίες για την παροπλισμό παλαιών εγκαταστάσεων, καθώς και τη δημιουργία ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τα κόμματα της κεντροαριστεράς τάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά της νομοθεσίας και κάλεσαν την κυβέρνηση να μην διαθέσει επιπλέον εκτάσεις για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Οποιοιδήποτε νέοι σταθμοί θα πρέπει να χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα σε περιοχές που είναι ήδη ανεπτυγμένες, υποβαθμισμένες ή έχουν επηρεαστεί από παροπλισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, χωρίς να καταναλώνεται επιπλέον γη», δήλωσε η γερουσιαστής του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Έλενα Σιρόνι.

Η τελική έγκριση από τη Γερουσία ανοίγει πλέον τον δρόμο για την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου και σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην ενεργειακή πολιτική της Ιταλίας, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την απόφαση εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας.

Με πληροφορίες του Reuters