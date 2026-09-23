Πρώτη αναμέτρηση για την Εθνική απέναντι στη Σερβία, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Για την απαιτητική της παρουσιά στο Nations League προετοιμάζεται η Εθνική Ανδρών, καθώς για πρώτη φορά θα βρεθεί στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» έχει κληρωθεί με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, δίνοντας συνολικά έξι αναμετρήσεις. Όλοι οι αγώνες της Εθνικής θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία

Το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής στον όμιλο είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:45, με αντίπαλο τη Σερβία στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου.

Η συνέχεια έρχεται την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου στο Άουγκσμπουργκ, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανια του Γιούργκεν Κλοπ.

Στις 1 και 4 Οκτωβρίου ακολουθούν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αρχικά απέναντι στην Ολλανδία και στη συνέχεια κόντρα στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.

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Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 21:45

Σερβία – Ελλάδα

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 21:45

Γερμανία – Ελλάδα

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία

Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 21:45

Ελλάδα – Γερμανία

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 21:45

Ελλάδα – Σερβία