Οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας περνούν από την τηλεοπτική οθόνη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, με σημαντικά παιχνίδια σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και τένις να βρίσκονται στο πρόγραμμα.
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Euroleague Super Cup, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Στο ποδόσφαιρο, ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Davis Cup.
Από το διεθνές πρόγραμμα ξεχωρίζει το Μπράιτον – Άρσεναλ, με τους Κωστούλα και Τζόλη να τίθενται αντιμέτωποι, αλλά και η αναμέτρηση Ρόμα – Ίντερ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Championship παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο ντέρμπι Μίλγουολ - Γουέστ Χαμ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις:
Ποδόσφαιρο
13:30 — Magenta Sport 4: Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς | UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup
13:45 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | Super League Γυναικών
14:30 — Novasports Premier League: Τότεναμ – Άστον Βίλα | Premier League
14:30 — Magenta Sport 3: Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ | Sky Bet EFL Championship
15:00 — Magenta Sport 3: Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο | LaLiga
16:00 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος | Super League 2
16:00 — Magenta Sport 1: Μπολόνια – Τορίνο | Serie A
16:00 — Magenta Sport 2: Ουντινέζε – Κάλιαρι | Serie A
16:30 — Novasports Extra 2: Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ | Bundesliga
16:30 — Novasports 5HD: Γκλάντμπαχ – Μάιντς | Bundesliga
16:30 — Novasports 3HD: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ | Bundesliga
16:30 — Novasports 2HD: Αμβούργο – Κολωνία | Bundesliga
17:00 — Novasports Premier League: Μπράιτον – Άρσεναλ | Premier League
17:00 — Novasports Start: Νιούκαστλ – Χαλ | Premier League
17:00 — Novasports News: Έβερτον – Ίπσουιτς | Premier League
17:00 — Magenta Sport 3: Ρέξαμ – Σαουθάμπτον | Sky Bet EFL Championship
17:15 — Magenta Sport 4: Μπιλμπάο – Αλαβές | LaLiga
19:00 — Novasports 2HD: Ατρόμητος – Κηφισιά | Super League
19:00 — Magenta Sport 7: Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ | Cyprus League
19:00 — Magenta Sport 1: Ρόμα – Ίντερ | Serie A
19:30 — Novasports Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι | Premier League
19:30 — Novasports Prime: Άρης – Ηρακλής | Super League
19:30 — Novasports 3HD: Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ | Bundesliga
19:30 — Magenta Sport 3: Θέλτα – Ράσινγκ Σανταντέρ | LaLiga
19:30 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας
19:45 — Magenta Sport 3: Κιλμάρνοκ – Χαρτς | Scottish Premiership
20:00 — Magenta Sport 2: Αλβέρκα – Ρίο Άβε | Liga Portugal
21:00 — Novasports 1HD: Άγιαξ – Εξέλσιορ | Eredivisie
21:30 — Novasports 5HD: Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου | Bundesliga 2
21:45 — Magenta Sport 1: Βενέτσια – Λάτσιο | Serie A
22:00 — Magenta Sport 3: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα | LaLiga
22:30 — Magenta Sport 2: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα | Liga Portugal
Μπάσκετ
17:00 — ΣΚΑΪ: Μπουργκ – Παρτίζαν | Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»
17:00 — Novasports 4HD: Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε | EuroLeague Super Cup
19:00 — Magenta Sport 4: Μπανταλόνα – Μπασκόνια | ACB Supercopa
20:00 — ΣΚΑΪ: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»
20:00 — Novasports 4HD: Ολυμπιακός – Ρεάλ | EuroLeague Super Cup
20:30 — Magenta Sport 8: Προμηθέας – Ράστα Βέχτα | FIBA Basketball Champions League
22:00 — Magenta Sport 4: Βαλένθια – Μπαρτσελόνα | ACB Supercopa
Τένις
13:00 — Magenta Sport 6: Σλοβακία – Ελλάδα | Davis Cup
15:00 — Novasports Extra 1: Γερμανία – Κροατία | Davis Cup
15:00 — Magenta Sport 6: Σλοβακία – Ελλάδα | Davis Cup
17:00 — Novasports Extra 1: Γερμανία – Κροατία | Davis Cup
19:00 — Novasports Start: WTA 250 Σάο Πάολο | Ημιτελικός
21:00 — Novasports Start: WTA 250 Σάο Πάολο
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
11:45 — Magenta Sport 5: MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές
13:40 — Magenta Sport 5: Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές
14:35 — Magenta Sport 5: Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές
15:45 — Magenta Sport 5: MotoGP 2026 Γκραν Πρι Αυστρίας | Tissot Sprint
17:00 — Magenta Sport 5: Harley-Davidson Bagger World Cup 2026, Αυστρία | 1ος Αγώνας
17:50 — Magenta Sport 5: Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Σπίλμπεργκ | 1ος Αγώνας
Γκολφ
14:00 — Novasports 6HD: Πρωτάθλημα PGA | 3η μέρα, Σάρεϊ
17:00 — Novasports 6HD: Πρωτάθλημα PGA | 3η μέρα, Σάρεϊ