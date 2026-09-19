Ενδιαφέρον σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο παρουσιάζουν οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις.

Οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις της ημέρας περνούν από την τηλεοπτική οθόνη το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, με σημαντικά παιχνίδια σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και τένις να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Euroleague Super Cup, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Στο ποδόσφαιρο, ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο Davis Cup.

Από το διεθνές πρόγραμμα ξεχωρίζει το Μπράιτον – Άρσεναλ, με τους Κωστούλα και Τζόλη να τίθενται αντιμέτωποι, αλλά και η αναμέτρηση Ρόμα – Ίντερ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Championship παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο ντέρμπι Μίλγουολ - Γουέστ Χαμ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις:

Ποδόσφαιρο

13:30 — Magenta Sport 4: Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς | UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup

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13:45 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ | Super League Γυναικών

14:30 — Novasports Premier League: Τότεναμ – Άστον Βίλα | Premier League

14:30 — Magenta Sport 3: Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ | Sky Bet EFL Championship

15:00 — Magenta Sport 3: Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο | LaLiga

16:00 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος | Super League 2

16:00 — Magenta Sport 1: Μπολόνια – Τορίνο | Serie A

16:00 — Magenta Sport 2: Ουντινέζε – Κάλιαρι | Serie A

16:30 — Novasports Extra 2: Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ | Bundesliga

16:30 — Novasports 5HD: Γκλάντμπαχ – Μάιντς | Bundesliga

16:30 — Novasports 3HD: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ | Bundesliga

16:30 — Novasports 2HD: Αμβούργο – Κολωνία | Bundesliga

17:00 — Novasports Premier League: Μπράιτον – Άρσεναλ | Premier League

17:00 — Novasports Start: Νιούκαστλ – Χαλ | Premier League

17:00 — Novasports News: Έβερτον – Ίπσουιτς | Premier League

17:00 — Magenta Sport 3: Ρέξαμ – Σαουθάμπτον | Sky Bet EFL Championship

17:15 — Magenta Sport 4: Μπιλμπάο – Αλαβές | LaLiga

19:00 — Novasports 2HD: Ατρόμητος – Κηφισιά | Super League

19:00 — Magenta Sport 7: Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ | Cyprus League

19:00 — Magenta Sport 1: Ρόμα – Ίντερ | Serie A

19:30 — Novasports Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι | Premier League

19:30 — Novasports Prime: Άρης – Ηρακλής | Super League

19:30 — Novasports 3HD: Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ | Bundesliga

19:30 — Magenta Sport 3: Θέλτα – Ράσινγκ Σανταντέρ | LaLiga

19:30 — ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

19:45 — Magenta Sport 3: Κιλμάρνοκ – Χαρτς | Scottish Premiership

20:00 — Magenta Sport 2: Αλβέρκα – Ρίο Άβε | Liga Portugal

21:00 — Novasports 1HD: Άγιαξ – Εξέλσιορ | Eredivisie

21:30 — Novasports 5HD: Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου | Bundesliga 2

21:45 — Magenta Sport 1: Βενέτσια – Λάτσιο | Serie A

22:00 — Magenta Sport 3: Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα | LaLiga

22:30 — Magenta Sport 2: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα | Liga Portugal

Μπάσκετ

17:00 — ΣΚΑΪ: Μπουργκ – Παρτίζαν | Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»

17:00 — Novasports 4HD: Ντουμπάι – Φενέρμπαχτσε | EuroLeague Super Cup

19:00 — Magenta Sport 4: Μπανταλόνα – Μπασκόνια | ACB Supercopa

20:00 — ΣΚΑΪ: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ | Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»

20:00 — Novasports 4HD: Ολυμπιακός – Ρεάλ | EuroLeague Super Cup

20:30 — Magenta Sport 8: Προμηθέας – Ράστα Βέχτα | FIBA Basketball Champions League

22:00 — Magenta Sport 4: Βαλένθια – Μπαρτσελόνα | ACB Supercopa

Τένις

13:00 — Magenta Sport 6: Σλοβακία – Ελλάδα | Davis Cup

15:00 — Novasports Extra 1: Γερμανία – Κροατία | Davis Cup

15:00 — Magenta Sport 6: Σλοβακία – Ελλάδα | Davis Cup

17:00 — Novasports Extra 1: Γερμανία – Κροατία | Davis Cup

19:00 — Novasports Start: WTA 250 Σάο Πάολο | Ημιτελικός

21:00 — Novasports Start: WTA 250 Σάο Πάολο

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

11:45 — Magenta Sport 5: MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές

13:40 — Magenta Sport 5: Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές

14:35 — Magenta Sport 5: Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας | Κατατακτήριες Δοκιμές

15:45 — Magenta Sport 5: MotoGP 2026 Γκραν Πρι Αυστρίας | Tissot Sprint

17:00 — Magenta Sport 5: Harley-Davidson Bagger World Cup 2026, Αυστρία | 1ος Αγώνας

17:50 — Magenta Sport 5: Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026, Σπίλμπεργκ | 1ος Αγώνας

Γκολφ

14:00 — Novasports 6HD: Πρωτάθλημα PGA | 3η μέρα, Σάρεϊ

17:00 — Novasports 6HD: Πρωτάθλημα PGA | 3η μέρα, Σάρεϊ