«Ο γιατρός κατέβηκε ως το ασθενοφόρο αλλά μόλις άκουσε ότι πάνε στο "Ελπίς" δεν τον συνόδευσε».

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε και σε όσα συνέβησαν στο ιατρείο επί της οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως το πλήρωμα ακολούθησε από την πρώτη στιγμή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

«Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς, βέβαια, τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», ανέφερε για να προσφέρει: «Δυστυχώς, δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί. Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται και, από τη στιγμή που δεν επανήλθε ο τραγουδιστής, τον διακομίσαμε στο “Ελπίς”».

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«Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί. Κυρίως, αν παραλάβουμε ασθενή από ένα ιατρείο, υπάρχει και ιατρικό σημείωμα που μας δίνουν οι γιατροί, εφόσον δεν συνοδεύσουν τον ασθενή. Στις επείγουσες περιπτώσεις συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή για να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε, αν υπάρχει μία ελπίδα να σωθεί ο άνθρωπος, να σωθεί κατά τη διάρκεια της διακομιδής», ανέφερε στη συνέχεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ τόνισε πως οι διασώστες δεν γνώριζαν αν είχε πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση. «Όχι, δεν το γνώριζαν. Το μόνο που έλεγε μια γυναίκα, μάλλον η γιατρός, ήταν: “Εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί”. Οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ποιο μηχάνημα εννοούσαν. Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Στη συνέχεια, όμως, όταν του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο “Ελπίς”, γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε. Εμείς φύγαμε, γιατί έπρεπε να φύγουμε.

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Όταν στο ασανσέρ δεν χωράει φορείο, χρησιμοποιούμε ειδική καρέκλα. Φορείο υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχει ασανσέρ που να χωράει το φορείο στο ιατρείο όπου πηγαίνουμε, παίρνουμε την καρέκλα του ασθενοφόρου. Όταν δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, πώς κάνεις ΚΑΡΠΑ; Όταν δεν έχεις συνδέσει το άτομο που έχει υποστεί ανακοπή σε οξυγόνο και δεν του κάνεις Ambu; Δεν γίνεται να επανέλθει ο ασθενής».